Deplasări ale tehnicii militare între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul, planificate în luna iunie

Ministerul Apărării a anunțat că, pe parcursul lunii iunie, vor avea loc deplasări planificate ale tehnicii militare între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul. Aceste activități se desfășoară în cadrul Programului anual de instruire și pregătire profesională a militarilor pentru anul 2026.

Conform unui comunicat de presă, pentru a reduce impactul asupra circulației rutiere, tehnica militară va circula în mare parte pe timp de noapte, pe drumurile naționale din centrul și sudul țării.