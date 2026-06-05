Daunele, dar și necesitățile de recuperare în urma crizei de poluare a râului Nistru vor fi evaluate de CNMC, cu sprijinul experților internaționali

Criza de poluare cu produse petroliere a râului Nistru din primăvara anului 2026, declanșată în urma bombardamentelor rusești asupra unei centrale hidroelectrice din Ucraina, aflată la circa 25 de km de Naslavcea, cel mai nordic punct al R. Moldova, va fi evaluată de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) cu sprijinul experților internaționali.

CNMC a inițiat procesul de Evaluare a Necesităților Post-Dezastru (PDNA) în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în R. Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și alte entități ONU, se arată într-un comunicat.

În conformitate cu practica internațională, PDNA este un mecanism structurat de evaluare post-criză, care implică evaluarea impactului dezastrelor și al crizelor majore, estimarea daunelor și pierderilor, precum și identificarea necesităților de recuperare și măsurilor de consolidare a rezilienței.

„Astfel, în loc să rămână doar la nivel de reacție, R. Moldova avansează către un model în care impactul crizelor este evaluat riguros, iar lecțiile învățate sunt transformate în măsuri de reziliență pe termen lung în conformitate cu art. 22 al Legii nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză”, comunică CNMC.

Procesul este coordonat la nivel național de CNMC și implică un grup de lucru format din aproximativ 40 de membri, reunind reprezentanți ai 18 autorități și instituții specializate, precum și circa 10 experți internaționali.

Grupul de lucru este repartizat pe domenii sectoriale, incluzând:

mediu;

apă, sanitație și sănătate;

agricultură;

reducerea riscurilor de dezastre;

impact uman, de gen și al mijloacelor de trai;

impact macroeconomic.

Activarea PDNA are loc în momentul în care au fost întrunite condițiile necesare pentru desfășurarea unei evaluări complete, inclusiv stabilizarea fluxurilor de informații din teren și coordonarea cu partenerii de dezvoltare. Evaluarea se va desfășura pe parcursul lunii iunie 2026, printr-un proces structurat de colectare și analiză a datelor.

„Lansarea mecanismului marchează a doua activare a procesului PDNA în R. Moldova. Prima evaluare de acest tip a fost realizată în anul 2010, în urma inundațiilor severe care au afectat mai multe localități din țară. După o perioadă de peste 15 ani, R. Moldova reactivează acest instrument strategic, pentru a analiza impactul unei crize complexe și pentru a fundamenta măsurile necesare de recuperare și prevenire a riscurilor viitoare”, potrivit Centrului Național de Management al Crizelor.

Criza ecologică de pe Nistru

Pe 7 martie 2026, autoritățile ucrainene au anunțat despre un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu circa 200 de drone și 60 de rachete. Printre obiectivele bombardate de ruși a fost și centrala hidroelectrică „Novodnestrovsk”, amplasată în regiunea Cernăuți și aflată la circa 25 de km de Naslavcea, cel mai nordic punct al R. Moldova.

Peste doar câteva zile de la atacul rusesc, pe 10 martie, au fost descoperite pete de petrol tehnic în râul Nistru, în apropierea satului ucrainean Liadova. În aceeași zi au fost depistate pete de petrol și în regiunea de nord a R. Moldova, fiind prelevate primele probe de apă.

În următoarea săptămână au fost instalate filtre și baraje pe Nistru pentru a împiedica deplasarea poluantului. Începând cu 16 martie, a fost instituită stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile. Mai multe localități din nord au rămas fără aprovizionare cu apă din râu. Municipiul Bălți a primit aproape 100 de tone de apă potabilă și tehnică, beneficiind inclusiv de suportul umanitar venit de la Iași. Până atunci, oamenii stăteau în cozi la fântâni pentru a lua apă.

Un reportaj efectuat de ZdG la acest subiect îl puteți viziona și citi AICI.