Cum va fi vremea pe 21 aprilie

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 21 aprilie, în R. Moldova se prevăd ploi slabe, cu temperaturi de până la 11°C, în centrul țării.

În nordul țării, se prognozează cer noros, iar temperatura maximă va fi de 8°C.

Ploi slabe se așteaptă și în sudul țării, unde temperatura se va ridica până la 13°C.

Pentru noaptea și dimineața zilei de marți, a fost în vigoare un cod galben de înghețuri, valabil pentru nordul țării. În zonele vizate, în orele nocturne și ale dimineții, se prevedea înghețuri cu intensitatea de -3…-1°C.