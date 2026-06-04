Cum va fi vremea în R. Moldova joi, 4 iunie

Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru ziua de joi, 4 iunie, cer variabil pe întreg teritoriul țării. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată.

În nordul țării, se așteaptă averse cu descărcări. Maximele termice vor atinge 23°C.

În regiunile centrale, cerul va fi noros, iar valorile termice vor urca până la 26°C pe parcursul zilei.

În sud, temperaturile maxime vor ajunge la 28°C.

Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat.