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Cum va fi vremea în R. Moldova joi, 4 iunie
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru ziua de joi, 4 iunie, cer variabil pe întreg teritoriul țării. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată.
În nordul țării, se așteaptă averse cu descărcări. Maximele termice vor atinge 23°C.
În regiunile centrale, cerul va fi noros, iar valorile termice vor urca până la 26°C pe parcursul zilei.
În sud, temperaturile maxime vor ajunge la 28°C.
Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat.