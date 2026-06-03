Un dosar cu peste 13 mii de pagini, peste 500 de solicitări de informații și 70 de procurori evaluați, majoritatea din cadrul PA: date statistice actualizate privind activitatea Comisiei de evaluare a procurorilor

La data de 3 iunie, Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare a integrității etice și financiare pentru 70 dintre cei 190 de subiecți și candidați notificați. Dintre aceștia, 42 au promovat evaluarea, iar 28 nu au întrunit criteriile prevăzute de lege. Comisia a publicat miercuri, 3 iunie, mai multe date statistice actualizate privind evaluarea externă a procurorilor.

Date statistice privind activitatea Comisiei de evaluare a procurorilor

514 solicitări de informații transmise de Comisie persoanelor fizice și juridice de drept public și privat în legătură cu dosarele de evaluare

148 runde de întrebări scrise adresate subiecților evaluării

3 023 numărul total de întrebări adresate subiecților evaluării

9 203 numărul sub-întrebări formulate în cadrul acestor solicitări

36 cereri depuse de subiecți pentru prelungirea termenelor pentru prezentarea informațiilor și răspunsurilor

111 961 numărul total de pagini în dosarele de evaluare

Conform unui comunicat de presă, cel mai voluminos dosar a însumat 13 263 de pagini, iar media unui dosar de evaluare este de 3 612 de pagini. Comisia nu a precizat cine a fost procurorul cu cel mai mare dosar.

Stadiul evaluărilor per instituție

Procuratura Anticorupție

Până în prezent, au fost evaluați 33 de procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA). Dintre aceștia, 23 au promovat evaluarea, iar 10 nu au promovat-o. Comisia a finalizat alte patru evaluări, primele două rapoarte urmând să fie emise până la 10 iunie, iar celelalte două la începutul lunii iulie. În prezent, 17 procurori ai Procuraturii Anticorupție se află în proces de evaluare. De asemenea, doi procurori fac obiectul unei reevaluări dispuse de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Totodată, zece procurori ai Procuraturii Anticorupție au demisionat în termen de 20 de zile de la notificare, iar un procuror este fugar și nu a putut fi notificat.

Procuratura Generală

Patru procurori din cadrul Procuraturii Generale au fost evaluați până în prezent. Trei au primit recomandarea de promovare a evaluării, iar unul nu a promovat. În prezent, opt procurori sunt supuși verificărilor în cadrul procedurii de evaluare, iar doi procurori au demisionat în termen de 20 de zile de la notificarea privind inițierea evaluării.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)

Un procuror din cadrul PCCOCS a fost evaluat și a primit recomandarea de promovare a evaluării.

În plus, 15 procurori au demisionat în termen de 20 de zile de la notificare. Procedura de evaluare continuă în privința celorlalți 63 de subiecți.

Evaluările efectuate în baza Legii nr. 252/2023 (procurorii în funcție)

Comisia a emis 38 de rapoarte de evaluare și trei decizii de încetare a procedurii de evaluare în cazurile în care subiecții fuseseră deja evaluați în temeiul altor acte normative aplicabile. În total, 27 de procurori au primit din partea Comisiei propunerea de promovare a evaluării externe, iar 11 au primit propunerea de nepromovare.

Evaluările efectuate în baza Legii nr. 26/2022 (candidații pentru colegiile specializate)

Comisia a emis 32 de decizii de evaluare. Dintre candidații evaluați, 15 au întrunit criteriile de integritate etică și financiară și au promovat evaluarea, iar 17 nu au întrunit criteriile legale și nu au promovat evaluarea.

Contestarea rezultatelor evaluării

Din cele 17 decizii de nepromovare emise în baza Legii nr. 26/2022, 11 au fost contestate la Curtea Supremă de Justiție. Toate contestațiile formulate împotriva Comisiei au fost respinse. Din cele 11 evaluări cu propuneri de nepromovare în baza Legii nr. 252/2023, două au fost contestate la Curtea Supremă de Justiție. O contestație a fost respinsă, iar cealaltă se află în continuare pe rol.