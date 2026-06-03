Platformele de taxi vor fi obligate să proceseze plățile prin bănci din R. Moldova. Proiectul de lege, elaborat după ce ZdG a scris despre cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei

După jumătate de an de la publicarea articolului „Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei”, Parlamentul a anunțat că platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din R. Moldova.

Membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe au aprobat miercuri, 3 iunie, raportul la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere.

Inițiativa legislativă aparține deputaților Marina Morozova și Alexandr Trubca din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, cei doi fiind și autorii modificărilor anterioare care reglementează domeniul taximetriei.

ZdG a scris despre cum, deși în 2023, doi deputați ai partidului de la guvernare au venit cu modificări la mai multe legi pentru a reglementa pentru prima dată platformele electronice de taxi, la final de 2025, la aproape doi ani de la obligarea platformei Yandex Go să se înregistreze în R. Moldova, banii pentru fiecare cursă achitată online de clienți au continuat să ajungă în Țările de Jos, iar acum – în Dubai, în timp ce firma deschisă în Chișinău declară doar pierderi, cu venituri de 0 lei.

Potrivit autorilor, proiectul are drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar din R. Moldova pentru procesarea tranzacțiilor de prestare a serviciilor de taxi.

„În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea valorii TVA care trebuie achitate pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective”, se arată într-un comunicat de presă publicat de Legislativ.

Guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul R. Moldova.

ZdG a relatat și despre cum bugetul de stat pierde, anual, zeci de milioane de lei din activitatea a cel puțin 1400 de șoferi care prestează servicii de taximetrie fără să fie angajați ai parcurilor de taxi, care au contracte cu firma Yandex Go prin diferite companii din afara țării.

Astfel, o altă modificare vizează înăsprirea sancțiunilor pentru admiterea în sistem a automobilelor care nu sunt înregistrate în Registrul operatorilor de transport rutier (ROTR). Autorii susțin că, deși numărul încălcărilor s-au redus în ultimii ani, fenomenul continuă să existe într-o măsură semnificativă. Astfel, administratorii platformelor vor trebui să depună o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă utilizarea exclusivă a mijloacelor de transport înregistrate în ROTR.

Legea ar urma să indice că încălcarea prevederilor declarațiilor duce la suspendarea activității sistemelor electronice de management pe teritoriul R. Moldova. Anterior, legea prevedea că dacă pe parcursul a 12 luni sunt constatate cel puțin cinci cazuri de admitere în sistem a unor automobile neînregistrate în ROTR, activitatea platformei va putea fi suspendată.

„Deși modificările realizate anterior au condus la o diminuare a numărului de încălcări ale prevederilor legale în ceea ce privește utilizarea autoturismelor care nu sunt incluse în ROTR drept mijloace de transport în cadrul serviciului de taximetrie, totuși acest procent este suficient de înalt. Astfel, prin modificările propuse se propune înăsprirea condițiilor de sancționare a platformelor care admit utilizarea automobilelor neînregistrate în ROTR pentru prestarea serviciilor prin intermediul platformelor sau sistemelor de management”, menționează autorii în nota de fundamentare a inițiativei legislative.

Proiectul de modificare a Codului transporturilor rutiere va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, iar Guvernul va avea 60 de zile la dispoziție pentru elaborarea procedurii de suspendare a aplicațiilor.