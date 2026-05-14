Criuleni: Incendiu la o fostă tabără de odihnă, utilizată acum în calitate de casă de rugăciune

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de joi, 14 mai, pe teritoriul unei foste tabere de odihnă pentru copii, în prezent casa de rugăciuni „Neemia”, care aparține Uniunii Bisericilor Penticostale, amplasată în satul Cimișeni, raionul Criuleni, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat de presă.

Conform datelor operative, focul a cuprins căsuțe din lemn, „pericol de propagare a flăcărilor spre sectorul de vile din apropiere”.

La fața locului au fost îndreptate 4 echipe de intervenție ale IGSU.

Ajunși, pompierii au constatat arderea bunurilor materiale în interiorul unei construcții administrative cu două nivele, cu suprafața de aproximativ 660 m². De asemenea, a fost cuprinsă de flăcări o construcție auxiliară (cazangerie) cu suprafața de 48 m², unde bunurile materiale au fost distruse în totalitate. Parțial a fost afectat acoperișul unui șopron pentru animale cu suprafața de 12 m², precum și un cort cu suprafața de 25 m².

Echipele de intervenție au reușit localizarea și lichidarea arderii. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime sau persoane traumatizate. Cauza producerii incendiului și circumstanțele cazului urmează a fi stabilite de organele competente.