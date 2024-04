Compania Energocom a cumpărat o nouă cantitate de gaze naturale la un preț „semnificativ mai mic” decât cel oferit de Gazprom

Compania de stat Energocom a procurat circa 30 milioane de metri cubi de gaze naturale la un preț „semnificativ mai mic” decât cel oferit de concernul rus Gazprom. Anunțul a fost făcut joi, 4 aprilie, de Alexandr Slusari, membru al Consiliului de administrare al companiei de stat.

Potrivit lui Slusari, volumul de gaze naturale a fost cumpărat la prețul de sub 300 de dolari pentru mia de metri cubi de la o companie europeană, în urma unei licitații ce a fost organizată astăzi. Gazele naturale vor fi furnizate companiei Moldovagaz în luna aprilie.

Nu am dreptul fără acordul Energocom-ului să public prețul exact, doar vă pot informa că acest preț este sub 300 de dolari și gazul va fi procurat de la o companie europeană și la sigur nu este de origine rusească. Energocom nu doar asigură securitatea energetică, ci și are capacitatea furnizării gazului la prețuri competitive în raport cu Gazprom (…)”, a menționat Slusari.