Cod galben de instabilitate atmosferică, în vigoare pentru după-masa și seara zilei de luni. Ce zone vor fi afectate

Pentru centrul și sudul țării, în a doua parte a zilei de luni, 20 aprilie, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea meteo va intra în vigoare la ora 15:00 și va fi valabilă până la ora 21:00.

În zonele vizate, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prevede descărcări electrice cu ploi de scurtă durată, iar izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.

Anterior, de Paștele Blajinilor, meteorologii au anunțat ploi slabe, de scurtă durată, pe întreg teritoriul țării, cu temperaturi maxime de până la 20 de grade Celsius.