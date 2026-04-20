Ploi slabe și temperaturi de până la 20 de grade Celsius. Cum va fi vremea pe 20 aprilie

De Paștele Blajinilor, pe 20 aprilie, meteorologii anunță ploi slabe, de scurtă durată, pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 20 de grade Celsius.

Potrivit datelor publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-vest, de la slab la moderat, cu unele intensificări izolate.

Luni, în nordul R. Moldova se vor înregistra maxime de până la 10 grade Celsius și minime de aproximativ 4 grade.

În centrul țării, temperaturile vor urca până la 15 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 6 grade.

În sud, valorile termice maxime vor atinge 20 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi de până la 9 grade Celsius.

În R. Moldova, Paștele Blajinilor se sărbătorește la o săptămână după Paștele Ortodox. În 2026, Paștele Blajinilor este marcat pe 19 și 20 aprilie.