Circulație „fără dificultăți majore” pe drumurile naționale. Prognoza meteo pentru 11 ianuarie

Pe drumurile din țară se circulă „fără dificultăți majore” pe 11 ianuarie, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). „În majoritatea regiunilor țării, partea carosabilă este în mare parte uscată, pe alocuri înzăpezită”, a precizat AND, făcând bilanțul intervențiilor desfășurate pe parcursul nopții. În același timp, prognoza meteo pentru 11 ianuarie indică vreme rece pe întreg teritoriul țării, cu minime de până la -14 grade Celsius.

Potrivit autorităților, traficul pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, însă fără probleme semnificative. Ninsori au fost înregistrate în sudul țării, unde s-a format un strat subțire de zăpadă pe carosabil. În aceste condiții, drumarii spun că au intervenit pentru a menține drumurile practicabile.

Pe parcursul nopții, intervențiile AND au avut loc, la necesitate, pe zece sectoare de drum din țară, inclusiv în Cahul, Căinari, Strășeni, Dondușeni, Ceadîr-Lunga, Hîncești, Drochia și Rîșcani, unde au fost efectuate lucrări de deszăpezire.

În cadrul intervențiilor din timpul nopții au fost distribuite 120 de tone de sare tehnică și peste șase tone de material antiderapant. În proces au fost antrenate 28 de utilaje speciale și 13 muncitori rutieri.

De la primele ore ale dimineții, conform AND, echipele de drumari „continuă monitorizarea rețelei de drumuri naționale și intervin acolo unde este nevoie, inclusiv în zone precum Sănătăuca, Vulcănești, Dubăsari (drumul G68) și Slobozia Mare (traseele R34 și M3), pentru menținerea condițiilor optime de circulație”.

„Drumarii sunt la datorie și continuă intervențiile preventive sau operative, prin aplicarea materialului antiderapant, pentru a asigura siguranța participanților la trafic”, mai precizează AND, care îndeamnă șoferii să circule cu prudență.

Conform datelor meteo consulatate de ZdG, la Chișinău, meteorologii prognozează cer variabil, cu temperaturi cuprinse între -12 și -5 grade Celsius, vânt din nord-vest cu viteza de până la 18 km/h și umiditate de aproximativ 70%.

La Bălți, valorile termice vor fi și mai scăzute, cu minime de până la -14 grade și maxime în jur de -7 grade Celsius, în condiții similare de vânt și umiditate.

În sudul țării, inclusiv la Cahul, se prognozează cer variabil, temperaturi între -8 și -3 grade Celsius, vânt moderat din nord-vest și umiditate în jur de 70%.