UPDATE „Alertă maximă” în Israel. Reacția Teheranului la o posibilă intervenție a SUA în Iran

UPDATE 13:47 Iranul avertizează că orice atac al Statelor Unite va fi urmat de represalii împotriva Israelului și a bazelor militare americane din regiune, considerate „ținte legitime”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, citat de The Times of Israel.

„Dacă Statele Unite vor lansa un atac militar, atât teritoriile ocupate, cât și instalațiile militare și centrele de transport maritime ale SUA vor deveni ținte legitime pentru noi”, a spus președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Protestele din Iran au izbucnit pe 28 decembrie, pe fondul unei situații economice dificile, și s-au extins din Teheran în zeci de orașe. Mulți dintre demonstranți cer înlăturarea regimului autoritar din țară. Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, i-a îndemnat pe protestatari să preia puterea și a anunțat că este gata să revină în țară.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, cel puțin 116 persoane au murit în confruntările dintre protestatari și forțele de securitate.

Știre inițială

Israelul este în stare de „alertă maximă”, pe fondul posibilității unei intervenții a Statelor Unite în Iran, în contextul celor mai ample proteste anti-guvernamentale din ultimii ani din această țară, potrivit a trei surse israeliene familiarizate cu subiectul, citate de Reuters.

În ultimele zile, conform sursei citate, președintele SUA, Donald Trump, a lansat în mod repetat avertismente la adresa autorităților iraniene, cerându-le să nu folosească forța împotriva manifestanților și sugerând o posibilă implicare americană. Sâmbătă, 10 ianuarie, Trump a declarat că Statele Unite sunt „pregătite să ajute”.

Sursele citate de Reuters au participat la consultări de securitate desfășurate în Israel în acest weekend, 10-11 ianuarie, dar nu au oferit detalii despre ce presupune, în mod concret, „nivelul sporit de alertă”.

Tot sâmbătă, 10 ianuarie, premierul israelian Benjamin Netanyahu și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ar fi discutat telefonic despre posibilitatea unei intervenții americane în Iran, potrivit unei surse israeliene prezente la convorbire. Un oficial american a confirmat discuția, fără a preciza subiectele abordate.

Deocamdată, Israelul nu a transmis semnale că ar intenționa să intervină direct în Iran, în timp ce protestele continuă.

Într-un interviu acordat publicației The Economist, publicat vineri, 9 ianuarie, Netanyahu a avertizat că Iranul ar suporta „consecințe oribile” în cazul unui atac asupra Israelului. Referindu-se la situația internă din Iran, premierul israelian a adăugat: „În rest, cred că trebuie să vedem ce se întâmplă în interiorul Iranului.”