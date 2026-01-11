LIVE TEXT Forțele ucrainene au lovit trei platforme petroliere ale Lukoil în Marea Caspică. Război în Ucraina, ziua 1418

UPDATE 21:20 Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit trei platforme de foraj ale corporației ruse Lukoil în apele Mării Caspice. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că au fost vizate platformele „V. Filanovski”, „Iuri Korciaghin” și „Valeri Graifer”, care, conform autorităților ucrainene, sunt utilizate pentru sprijinirea armatei ruse. Amploarea pagubelor este în curs de evaluare.

UPDATE 15:50 Peste o mie de clădiri din Kiev sunt în continuare fără încălzire, în urma atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 9 ianuarie. În acest context, primarul capitalei, Vitali Kliciko, a declarat, pe 11 ianuarie, că situația energetică rămâne „extrem de dificilă și este puțin probabil să se amelioreze în zilele următoare”, subliniind impactul atacurilor rusești asupra populației civile, scrie The Kyiv Independent.

Potrivit edilului, imediat după atac, sistemul de încălzire a fost întrerupt în aproximativ 6 000 de blocuri de locuințe, aproape jumătate din totalul clădirilor rezidențiale din Kiev. Între timp, alimentarea cu apă, care fusese afectată în unele zone, a fost restabilită pentru toți locuitorii orașului.

„Cu toate acestea, situația privind furnizarea de energie electrică în capitală rămâne foarte complicată. Electricitatea este esențială atât pentru funcționarea sistemelor de încălzire, cât și pentru cele de alimentare cu apă”, a precizat Kliciko.

Un jurnalist al publicației The Kyiv Independent, aflat pe teren, relatează că situația rămâne dificilă în cartierele situate la est de fluviul Nipru, unde energia electrică a fost disponibilă, cumulat, doar aproximativ cinci ore în ultimele 72 de ore.

La rândul său, prim-ministra Iuliia Svîrîdenko a declarat că îmbunătățiri semnificative ale situației din sectorul energetic sunt așteptate până pe 15 ianuarie.

„Din motive obiective, în prezent sunt aplicate deconectări planificate și de urgență. O ameliorare substanțială a situației în Kiev va necesita timp, ne propunem ca aceasta să se producă până joi”, a scris Svyrydenko pe canalul său de Telegram.

La Kiev, termometrele arată minime de până la -12 °C, iar meteorologii prognozează temperaturi de -18 °C și ninsori.

UPDATE 11:48 Guvernatorul de la Voronej, Alexandr Gusev, a declarat că regiunea a fost ținta unuia dintre cele mai puternice atacuri cu drone „de la începutul așa-numitei operațiuni militare speciale” (războiul Rusiei împotriva Ucrainei, n.r.), fiind afectat „un număr maxim de obiective civile”.

Aleksandr Gusev și Ministerul Apărării al Federației Ruse au comunicat că 17 drone au fost doborâte deasupra orașului Voronej și a regiunii învecinate. Conform autorităților ruse, au fost avariate șapte blocuri de locuințe (în două dintre ele izbucnind incendii), șase case individuale, precum și „un obiectiv al uneia dintre structurile de intervenție”.

„În cursul nopții, la terapie intensivă, a murit o femeie tânără care fusese rănită după ce fragmente ale unei drone au căzut peste o locuință privată”, a adăugat Aleksandr Gusev.

Anterior, guvernatorul a informat că, în urma atacului, patru persoane au fost rănite – trei femei și un bărbat. Una dintre femei a suferit o plagă penetrantă în zona abdominală.

UPDATE 9:40 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că, în noaptea de 9 spre 10 ianuarie, forțele ucrainene au atacat un depozit de petrol din regiunea Volgograd, Federația Rusă. Potrivit autorităților militare de la Kiev, instalația asigura alimentarea cu combustibil a trupelor ruse, iar „lovitura a făcut parte din eforturile de reducere a capacității ofensive a Rusiei”.

Autoritățile ruse au raportat un atac cu drone soldat cu un incendiu la o instalație petrolieră, susținând că focul a izbucnit după ce fragmentele unei drone doborâte au căzut pe teritoriul depozitului. Guvernatorul regiunii Volgograd a declarat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a respinge atacul.

UPDATE 9:30 Trupele Federației Ruse au atacat mai multe regiuni ale Ucrainei cu 154 de drone, dintre care 125 de ținte aeriene au fost neutralizate, raportează Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe 11 ianuarie. Conform sursei citate, au lansat aproximativ 110 drone de tip „Shahed”, iar restul au fost drone „Gerbera” și alte tipuri de aparate fără pilot

Au fost confirmate 22 de lovituri ale dronelor de atac în 18 locații ucrainene, precum și căderea de fragmente în alte două zone. Totodată, autoritățile de la Kiev avertizează că mai multe drone rusești se află încă în spațiul aerian al Ucrainei.