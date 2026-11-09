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Circulația rutieră pe strada Ismail, sistată în perioada 10–12 noiembrie. Cum va circula transportul public
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că, în zilele de 10, 11, 12 noiembrie, va fi sistat traficul rutier pe strada Ismail, tronsonul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. Mihail Kogălniceanu, în legătură cu executarea lucrărilor de asfaltare a carosabilului, potrivit unui comunicat de presă.
În perioada 10-12 noiembrie 2026 (zilnic, începând cu ora 09:00) circulația transportului public va fi reorganizată:
Troleibuze
- Rutele nr. 9 și 13, spre Telecentru: pe str. Ismail – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. Vasile Alecsandri – șos. Hîncești și retur pe str. Gheorghe Asachi – str. Vasile Alecsandri – str. Alexei Mateevici – str. Alexander Pușkin – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – bd. C. Negruzzi – bd. Iu. Gagarin – bd. Dimitrie Cantemir – str. Ismail.
- Ruta nr. 17 – de pe viaduct pe str. Ciuflea – bd. Constantin Negruzzi – bd. C. Negruzzi – bd. Iu. Gagarin.
- Ruta nr. 20 – Retur: pe str. Gheorghe Asachi – str. Vasile Alecsandri – str. Alexei Mateevici – str. Alexander Pușkin – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – bd. C. Negruzzi – bd. Iu. Gagarin.
- Ruta nr. 36 – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – pe str. Tighina – str. Mihail Kogălniceanu – str. Ismail – str. Pan Halippa.
Autobuze
- Itinerarul rutelor de autobuz nr. 8 și nr. 9 se modifică, după cum urmează: de pe str. Ismail pe str. București, str. A. Puşkin, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseele stabilite.
- Itinerarul rutei de autobuz nr. 11 se modifică, după cum urmează: tur – de pe str. Ismail pe str. București, str. A. Puşkin, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, str. Ion Creangă și în continuare pe traseul stabilit, iar stația terminus este transferată temporar de pe str. Ismail pe str. H. Coandă.
- Itinerarul rutei de autobuz nr. 23 se scurtează până la Piața Ovidiu.
Microbuze
- Itinerarul rutei de microbuz nr. 113 se modifică, după cum urmează: de pe str. Tighina, pe M. Kogălniceanu, str. Ismail, str. București, str. Ciuflea, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ismail și în continuare pe traseul stabilit.
- Itinerarul rutelor nr. 120, 169, 178, 186 și 191 se modifică, după cum urmează: tur – de str. Ismail pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ciuflea, str. București, str. Ismail și în continuare pe trasele stabilite, retur – de pe str. Ismail, str. București, str. Ciuflea, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt de str. Ismail și în continuare pe trasele stabilite.