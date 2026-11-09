Traficul rutier va fi sistat pe o porțiune a străzii Ismail timp de trei zile. Circulația va fi restricționată și pe 12 noiembrie

Traficul rutier va fi sistat pe strada Ismail din Chișinău, pe tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mihail Kogălniceanu, în perioada 10 noiembrie, ora 09:00 – 12 noiembrie, ora 24:00. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare a carosabilului, anunță luni, 9 noiembrie, Primăria Chișinău.

Totodată, pe 12 noiembrie, în intervalul orelor 06:00–24:00, circulația rutieră va fi sistată pe strada Ismail, pe tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și podul rutier de pe strada Ismail. Restricția este impusă pentru aplicarea stratului de uzură.

În acest context, serviciile municipale recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, strada Ismail în perioada menționată și să respecte indicațiile agenților de circulație.