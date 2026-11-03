Podul rutier din strada Ismail va fi reparat capital, a anunțat Primăria Chișinău

Primăria Chișinău a anunțat că podul rutier din strada Ismail va intra în reparație capitală. Proiectul a fost prezentat public de către administrația capitalei marți, 3 noiembrie.

Nu este clar deocamdată când vor începe lucările propriu-zise.

Potrivit unui comunicat de presă, odată cu implementarea acestui proiect, în zonă va fi creat un nod rutier, cu noi căi de acces pe sub podul din strada Ismail.

Ar urma și conexiunea prin semaforizare inteligentă între intersecțiile din bd. Iu. Gagarin – bd. Decebal – șos. Muncești, bd. C. Negruzzi – bd. D. Cantemir – bd. Iu. Gagarin, bd. D. Cantemir – str. Ismail, bd. D. Cantemir – str. Al. Hajdeu, până la rondul din preajma combinatului Tutun CTC.

Prezent la eveniment, primarul general, Ion Ceban a declarat că reabilitarea podului rutier din strada Ismail reprezintă un proiect mare pentru Chișinău.

„Ne propunem ca joi să venim în fața Consiliului Municipal Chișinău pentru a aproba acordul de prefinanțare pe care îl avem cu partenerii externi. Este o reușită când, în mai puțin de 3 luni, am obținut acest aviz de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. După ce va fi votat acest proiect, vom putea începe toate procedurile legale de a realiza reconstrucția podului. Este vorba de o sumă de 10 mil. euro (200 de mil. lei), deoarece podul este vechi și se află într-o stare deplorabilă”, a declarat edilul capitalei.

De asemenea, municipalitatea în colaborare cu reprezentanții Căii Ferate, va amenaja la etapa de lucrări două treceri alternative peste calea ferată.