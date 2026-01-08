Drumuri înzăpezite pe întreg teritoriul țării. Recomandările autorităților

Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții dificile, pe fondul codului galben de ghețuș și ninsoare emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor să pornească la drum doar în situații de urgență și numai dacă autovehiculele sunt echipate corespunzător, circulând cu viteză redusă.

Potrivit unui comunicat emis de Administrația Națională a Drumurilor, circulația rutieră se desfășoară pe anumite tronsoane cu dificultate, în special pe sectoarele cu carosabil alunecos și vizibilitate redusă din cauza ninsorilor și a vântului puternic.

Insitituția anunță că peste două sute de utilaje și sute de muncitori rutieri acționează pe drumurile naționale din întreaga țară.

Totuși, Administrația Națională a Drumurilor reiterează apelul la „responsabilitate și prudență maximă”:

nu porniți la drum dacă nu e o urgență;

nu porniți la drum fără autovehicule echipate corespunzător;

circulați cu prudență sporită și reduceți viteza în zonele afectate de ninsori și polei.



