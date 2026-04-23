Cincisprezece incidente, înregistrate pe teritoriul țării în urma vântului puternic. IGP: „Deconectări masive de energie electrică nu sunt înregistrate”

În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost înregistrate 15 incidente în mai multe regiuni ale țării, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP). În mai multe locații, au fost afectate liniile electrice.

Conform oamenilor legii, nu au fost raportate persoane traumatizate, „iar deconectări masive de energie electrică nu sunt înregistrate”.

Nord:

Glodeni, str. P. Halippa – cablu telefonic doborât la sol

Bălți, str. N. Iorga – acoperiș smuls de pe un bloc locativ cu 5 etaje

Dondușeni, s. Rediul Mare – copac căzut peste traseul R8 (Edineț–Otaci), circulația blocată

Centru:

Orhei, str. Vasile Lupu – foi de ardezie smulse de pe acoperișul unui bloc

Peresecina (Orhei) – copac căzut peste liniile electrice

Strășeni, str. Gavril Muzicescu – copac prăbușit peste un automobil

Sipoteni (Călărași) – fire electrice doborâte la sol

Chișinău:

Buiucani:

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt / str. Mihai Viteazul – copac căzut peste un troleibuz

Rîșcani:

str. Miron Costin – arbore căzut peste fire electrice

str. T. Vladimirescu – arbore căzut în apropierea unei stații de transport public

Ciocana: