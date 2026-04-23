Cincisprezece incidente, înregistrate pe teritoriul țării în urma vântului puternic. IGP: „Deconectări masive de energie electrică nu sunt înregistrate”
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost înregistrate 15 incidente în mai multe regiuni ale țării, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP). În mai multe locații, au fost afectate liniile electrice.
Conform oamenilor legii, nu au fost raportate persoane traumatizate, „iar deconectări masive de energie electrică nu sunt înregistrate”.
Nord:
- Glodeni, str. P. Halippa – cablu telefonic doborât la sol
- Bălți, str. N. Iorga – acoperiș smuls de pe un bloc locativ cu 5 etaje
- Dondușeni, s. Rediul Mare – copac căzut peste traseul R8 (Edineț–Otaci), circulația blocată
Centru:
- Orhei, str. Vasile Lupu – foi de ardezie smulse de pe acoperișul unui bloc
- Peresecina (Orhei) – copac căzut peste liniile electrice
- Strășeni, str. Gavril Muzicescu – copac prăbușit peste un automobil
- Sipoteni (Călărași) – fire electrice doborâte la sol
Chișinău:
Buiucani:
- bd. Ștefan cel Mare și Sfânt / str. Mihai Viteazul – copac căzut peste un troleibuz
Rîșcani:
- str. Miron Costin – arbore căzut peste fire electrice
- str. T. Vladimirescu – arbore căzut în apropierea unei stații de transport public
Ciocana:
- str. Uzinelor – copac căzut peste un automobil
- str. Uzinelor – panou publicitar prăbușit peste un alt vehicul
- str. Mihai Viteazul – arbore căzut peste automobil
- str. Mihai Eminescu – arbore căzut peste două autoturisme
- str. Cojocarilor – arbore căzut peste un vehicul