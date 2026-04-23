Halterofilul Marin Robu a devenit în premieră campion european, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova. Moldoveanul a reușit performanța după ce a înregistrat rezultatul de 373 de kg la total.

Sportivul în vârstă de 26 de ani este urmat de georgianul Zurab Mskhaladze (363 kg) și bosniacul Andranik Karapetyan (361 kg).

Totodată, la stilul smuls, Marin Robu a stabilit un nou record european cu rezultatul 173 kg.

La Campionatele Europene, sportivul din Nisporeni a cucerit argintul în 2021 și 2025 și bronzul în 2023 și 2024. La Mondiale, el are trei medalii de bronz.

Halterofilul moldovean a ocupat poziția a patra în clasament la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, în cadrul categoriei de greutate de 89 de kilograme. Marin Robu a participat pentru a doua oară la Jocurile Olimpice. Sportivul originar din Nisporeni a mai concurat la Olimpiada de la Tokyo, desfășurată în 2021, unde s-a clasat pe locul 8 în concursul categoriei de greutate de până la 73 de kilograme.