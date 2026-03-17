Mesajul ministrului Mediului pentru „primarul Ceban și toți cei care manipulează în legătură cu poluarea Nistrului”: „Analizele prezentate de el nu conțin date despre substanțele petroliere”

Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a publicat marți, 17 martie, un mesaj către „primarul Ceban, dar și către toți cei care manipulează în legătură cu poluarea Nistrului și, astfel, pun în pericol sănătatea publică”.

„1.⁠ Primarul spune că face analize din oră în oră și totul este bine. Poate să le facă și din minut în minut, ele sunt inutile și insuficiente pentru a garanta siguranța consumului de apă. Analizele prezentate de el nu conțin date despre substanțele petroliere, anume ele fiind un pericol pentru oameni. ANSP face analize o dată la 6 ore și doar aceste analize arată concentrațiile petroliere în râu. Să folosești niște analize care aratp PH-ul apei pentru a lua decizii este extrem de iresponsabil.

2.⁠ ⁠Primarul ne somează să dăm apă tehnică la Bălți. O solicitare periculoasă și, din nou, iresponsabilă. Cum garantează primarul că niciun copil sau bătrân sau orice locuitor nu va bea din greșeală apa pe care propune primarul să o pornim în robinete. Mai mult decât atât, dacă dăm acum apă în rețeaua de alimentare, știind că are substanțe petroliere în ea, vom intoxica rețeaua.

3.⁠ ⁠Deciziile luate de noi se bazează pe responsabilitate și pe obiectivul primordial – sănătatea publică. Înțelegem cât de neplăcut este să nu ai apă – tocmai de-asta am trimis ieri aproape 100 de tone la Bălți și azi ajutorul continuă.

Dar haideți să ne uităm pe date: Limita maximă admisă de produse petroliere este de 0,1 mg/l. Conform datelor de ieri seara, la Naslavcea concentrația de petrol rămâne a fi de 2 ori peste limita admisibilă – 0,2 mg/l, chiar dacă s-a înjumătățit în ultimele 14 ore. La Cosăuți – 0,2 mg/l, la Rezina – 0,3 mg/l, la Oxentea au ajutat filtrele și concentrația de produse petroliere este la baza limitei admisibile – 0,1 mg/l. La Molovata este sub 0,1 mg/l, la Vadul lui Vodă – la fel, adică apa este sigură în aceste zone. Însă la Cosăuți – de unde se alimentează inclusiv municipiul Bălți, limita este peste norma admisă!

În aceste condiții, nu putem pompa apă în sistem. Dacă am face acest lucru, am introduce în rețeaua consumatorilor apă contaminată cu substanțe precum toluen și benzen, ceea ce este inacceptabil. Mai mult, odată ce o astfel de apă ajunge în țevi, curățarea rețelei ar putea dura între una și două luni.

Așteptăm rezultatele zilei de azi. Dacă concentrația va fi sub limită, atunci vom lua în calcul pomparea apei. Accentuez – doar dacă apa va fi sigură”, a declarat Hajder.