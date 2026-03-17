Mesajul ministrului Mediului pentru „primarul Ceban și toți cei care manipulează în legătură cu poluarea Nistrului”: „Analizele prezentate de el nu conțin date despre substanțele petroliere”
Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a publicat marți, 17 martie, un mesaj către „primarul Ceban, dar și către toți cei care manipulează în legătură cu poluarea Nistrului și, astfel, pun în pericol sănătatea publică”.
„1. Primarul spune că face analize din oră în oră și totul este bine. Poate să le facă și din minut în minut, ele sunt inutile și insuficiente pentru a garanta siguranța consumului de apă. Analizele prezentate de el nu conțin date despre substanțele petroliere, anume ele fiind un pericol pentru oameni. ANSP face analize o dată la 6 ore și doar aceste analize arată concentrațiile petroliere în râu. Să folosești niște analize care aratp PH-ul apei pentru a lua decizii este extrem de iresponsabil.
2. Primarul ne somează să dăm apă tehnică la Bălți. O solicitare periculoasă și, din nou, iresponsabilă. Cum garantează primarul că niciun copil sau bătrân sau orice locuitor nu va bea din greșeală apa pe care propune primarul să o pornim în robinete. Mai mult decât atât, dacă dăm acum apă în rețeaua de alimentare, știind că are substanțe petroliere în ea, vom intoxica rețeaua.
3. Deciziile luate de noi se bazează pe responsabilitate și pe obiectivul primordial – sănătatea publică. Înțelegem cât de neplăcut este să nu ai apă – tocmai de-asta am trimis ieri aproape 100 de tone la Bălți și azi ajutorul continuă.
Dar haideți să ne uităm pe date: Limita maximă admisă de produse petroliere este de 0,1 mg/l. Conform datelor de ieri seara, la Naslavcea concentrația de petrol rămâne a fi de 2 ori peste limita admisibilă – 0,2 mg/l, chiar dacă s-a înjumătățit în ultimele 14 ore. La Cosăuți – 0,2 mg/l, la Rezina – 0,3 mg/l, la Oxentea au ajutat filtrele și concentrația de produse petroliere este la baza limitei admisibile – 0,1 mg/l. La Molovata este sub 0,1 mg/l, la Vadul lui Vodă – la fel, adică apa este sigură în aceste zone. Însă la Cosăuți – de unde se alimentează inclusiv municipiul Bălți, limita este peste norma admisă!
În aceste condiții, nu putem pompa apă în sistem. Dacă am face acest lucru, am introduce în rețeaua consumatorilor apă contaminată cu substanțe precum toluen și benzen, ceea ce este inacceptabil. Mai mult, odată ce o astfel de apă ajunge în țevi, curățarea rețelei ar putea dura între una și două luni.
Așteptăm rezultatele zilei de azi. Dacă concentrația va fi sub limită, atunci vom lua în calcul pomparea apei. Accentuez – doar dacă apa va fi sigură”, a declarat Hajder.
Primarul Chișinăului Ion Ceban a ținut un briefing de presă, după ședința Comisiei Situații Excepționale a Municipiului Chișinău, în care a cerut ca Guvernul să publice „datele de laborator în baza cărora a fost sistată apa de la Bălți și de către cine”. Acesta a cerut explicații și pentru „sistarea apei tehnice”, pentru că „oamenii nu au apă practic de sâmbătă”, ceea ce ar fi „absolut inadmisibil”.
„Dacă la Bălți, astăzi, mâine, nu se ameliorează situația din punctul de vedere al apei tehnice, canalizare, atunci poate avea inclusiv o consecință foarte gravă pe partea epidemiologică”, a declarat oficialul responsabil de capitală.
Primarul a publicat marți date de laborator ale calității apei din diferite puncte de pe râul Nistru, care au fost prelevate de Apă-Canal Chișinău.
„Primul document este la ziua de astăzi. Specialiștii noștri spun că, deocamdată, nu există niciun pericol pentru a fi sistată apa”, a subliniat edilul.
Aproximativ 1,5 tone de produs petrolier ar fi ajuns în râul Nistru, în urma unui atac rusesc asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk. Pentru a limita răspândirea substanței în apa Nistrului, autoritățile au decis instalarea unor bariere de captare în zona Cosăuți–Iampol, dar și a unor filtre în unele localități, pentru a reduce cantitatea de poluant din apă.
Autoritățile au sistat alimentarea cu apă potabilă din Nistru în municipiul Bălți și în alte localități, au interzis pescuitul pe sectorul Naslavcea – lacul de acumulare Dubăsari, au mobilizat Armata Națională și au solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. La 15 martie, Guvernul a instituit starea de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru, pentru o perioadă de 15 zile, acoperind cea mai mare parte a teritoriului național, inclusiv unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului.