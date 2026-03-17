O avocată a fost recunoscută vinovată pentru trafic de influență. Aceasta a pretins 500 de euro, iar instanța i-a aplicat pedeapsa sub formă de amendă de 100 de mii de lei

O avocată a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii de trafic de influență și instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de amendă de 100 000 de lei, anunță marți, 17 martie, Judecătoria Chișinău.

Potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor consultat de ZdG, numele acesteia este Irina Raducan.

Potrivit probatoriului administrat, femeia a fost trimis în instanță pentru fapte săvârșite pe 4 iulie 2025.

„Aflându-se în biroul său de serviciu și acționând cu intenție directă, în scopul obținerii unor mijloace bănești necuvenite, a inițiat o convorbire telefonică cu o persoană, informând-o despre presupusa inițiere a procedurii de înlocuire a suspendării condiționate a executării pedepsei cu executarea efectivă a pedepsei în privința unei rude apropiate a acesteia. În continuarea acțiunilor sale, inculpatul a pretins suma de 500 euro, susținând că banii ar urma să fie transmiși unor angajați ai Biroului de Probațiune xxxxxx, pentru a-i determina să întârzie sau să nu înainteze demersul privind înlocuirea măsurii de suspendare condiționată a executării pedepsei”, a precizat Judecătoria.

În ședința de judecată, avocata și-a recunoscut integral vinovăția și a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Conform legii, sentința poate fi atacată cu recurs, la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).