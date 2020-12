Boris Gîlcă: „În terapia intensivă nu mai sunt paturi libere”

Șeful adjunct interimar al Direcției generale asistență socială și sănătate, Boris Gîlcă, a declarat marți, 29 decembrie, în cadrul ședinței de îndată a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), că deși în ultimele 10 zile se atestă o slabă tendință de diminuare a cazurilor de COVID-19, situația epidemiologică în municipiul Chișinău este în continuare foarte gravă.

„În continuare în terapia intensivă nu mai avem paturi libere. Asta este cea mai mare provocare. Cu toate că am sporit de două ori capacitatea secțiilor de terapie intensivă: am procurat echipamente, am beneficiat de donații de echipamente.”, a spus Gîlcă.

Totodată, Boris Gîlcă a precizat că incidența prin COVID-19 se află într-o mică scădere și că acest lucru poate fi explicat prin descreșterea cererilor pentru testare.

„Persoanele nu merg să se testeze. Pe de altă parte, vreau să cred că această mică tendință de diminuare a cazurilor de infectare cu COVID-19 este legată cu respectarea regulilor de sănătate publică (…) În spitalele din capitală sunt prevăzute în total – 1.172 de paturi pentru persoanele infectate cu noul coronavirus. Pentru adulți sunt prevăzute 935 de paturi, pentru copii – 167 de paturi. În maternități sunt prevăzute 40 de locuri pentru gravide suspecte sau confirmate cu noul coronavirus. La centrul COVID sunt 200 de paturi pentru triajul persoanelor. O parte din ele sunt folosite pentru staționar pentru COVID-19 “, a spus Gîlcă.

De asemenea, Boris Gîlcă a mai menționat faptul că în R. Molodova în curând va începe procesul de vaccinare anti-COVID-19.

Marți, 29 decembrie, alte 927 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în R. Moldova. Din numărul total de cazuri, 4 cazuri sunt de import (România-2, Germania-1, Egipt-1).

Bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la 142.851.

