Municipalitatea încă NU a decis cum se va desfășura procesul educațional marți, 27 ianuarie, în Chișinău

Primăria Municipiului Chișinău încă NU a luat o decizie cu privire la modul de desfășurare a procesului educațional pentru ziua de marți, 27 ianuarie. Luni, 26 ianuarie, în jurul orei 13:30, reprezentanții Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) din municipiul Chişinău au declarat pentru ZdG că încă nu există o decizie în acest sens.

UPDATE 15:55 Autoritățile au decis: din 27 ianuarie, școlile și grădinițele din Chișinău vor funcționa în regim normal – Ziarul de Gardă

UPDATE 15:00 Într-un răspuns oferit ZdG, Andrei Pavaloi a declarat:

„În scurt timp urmează să venim cu o decizie după informațiile pe care le vom primi din sectoare despre starea căilor de acces”.

Știre inițială:

În cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, șeful adjunct al DGETS, a declarat că urmează să anunțe despre desfășurarea activității școlilor din capitală pentru ziua de marți, 27 ianuarie.

La câteva ore după declarații, am încercat să îl contactăm pentru a afla dacă a fost luată o decizie, însă acesta nu a răspuns la solicitările ZdG.

„Pentru perioada imediat următoare urmează să informăm despre modul de activitate a instituțiilor începând cu ziua de mâine”, a declarat șeful adjunct al DGETS în cadrul ședinței operative a Primăriei.

De asemenea, Andrei Pavaloi a declarat că activitățile educaționale vor fi recuperate ulterior, conform programelor comunicate de instituțiile de învățământ și că în grădinițe, activitatea continuă cu prezență redusă, aproximativ 30% dintre copii.

ZdG va reveni cu detalii în cazul în care vom primi un răspuns după publicare.

În municipiul Chișinău, toate instituțiile de invățământ au fost închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.