Record absolut în istoria IMU: 374 de pacienți s-au adresat pentru servicii medicale într-o singură zi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Situație de excepție la Institutul de Medicină Urgență (IMU). Peste 370 de pacienți s-au adresat pentru servicii medicale într-o singură zi, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță purtătoarea de cuvânt a instituției, Dorina Arsene.

„Duminică, 25 ianuarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat o situație fără precedent, cu 374 de pacienți care s-au adresat pentru servicii medicale, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a IMU.

Acesta este un record absolut în istoria instituției, adaugă Dorina Arsene.

Anterior, IMU a scris că din cauza formării poleiului pe majoritatea străzilor și traseelor, carosabilul este deosebit de alunecos, a dus la un număr crescut de accidente și căderi.

„Personalul medical este implicat la capacitate maximă în deservirea cât mai rapidă a pacienților. A fost suplinit personalul medical de urgență, iar toate echipele activează în condiții de solicitare maximă. În acest context, rugăm respectuos pacienții care nu prezintă urgențe medico-chirurgicale să amâne vizita la spital, pentru a permite acordarea promptă a asistenței medicale cazurilor grave”, a îndemnat IMU.

În condiții meteo nefavorabile caracterizate de polei Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii să fie foarte prudenți. Carosabilul și trotuarele sunt alunecoase, iar mersul pe acestea reprezintă un risc iminent de căderi și traumatisme.

În acest sens salvatorii din cadrul IGSU recomandă pietonilor să folosească încălțăminte antiderapantă, să meargă încet cu pași mici și să folosească balustradele. O atenție sporită trebuie acordată zonelor umbrite cum ar fi poduri, pasaje, trotuare lângă clădiri.