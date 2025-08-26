AUDIO „Tipa ca un mini-protest”. Cum explică un bărbat unor „băieți” ce au de făcut în centrul capitalei. Poliția atenționează cetățenii să nu se implice în acțiuni de dezordine de ziua Independenței

Poliția îndeamnă cetățenii să nu se lase influențați de „provocatori, exponenți ai grupurilor de influență din Federația Rusă”, care ar vrea să creeze dezordine în cadrul evenimentelor dedicate zilei Independenței R. Moldova.

Oamenii legii au publicat o înregistrare a unui mesaj vocal în care un bărbat explică „băieților” că trebuie să se întâlnească în centrul capitalei „pe la 16:40-16:30”, pentru „mini-protest”

„Ne vom împărți câte 10 prin diferite colțuri, să nu batem la ochi. Ne-am dus, am luat din mașină câte un balon de fiecare. Ne-am îngrămădit și facem un video, prosta (doar, n.r.) ne numără, într-un fel, am aruncat baloanele și am strigat de trei ori „rușine”. Tipa (chipurile, n.r.) ca un fel de mini-protest (…). În caz că ne anină cineva, dă doamne să nu ne anine – nu spunem cine ne-a adăugat, care și cum. Eu mă plimbam pe aici. După ce ne îngrămădim toți șterge mesajele și chiar dacă, doamne ferește, se întâmplă să pună vreun ștraf (amendă, n.r.), 7 mii acolo, mi-l dați mie și se achită. (…) Acolo pe loc ne-am dus și am stat cinci minute, 5-6 minute, nu mai mult”, explica bărbatul „băieților” cărora le-a trimis mesajul vocal.

„Instituțiile de drept vor monitoriza în permanență bună desfășurare a evenimentelor și neadmiterea abaterilor de la lege”, a menționat Poliția.

Poliția a comunicat în seara de 18 august despre faptul că organizația criminală „Șor”, prin intermediul persoanelor interpuse, ar fi implicat minori și reprezentanți ai diferitor comunități etnice, fiindu-le promise plăți ilegale, pentru a crea dezbinare și a instiga la ură în apropierea unor instituții și obiective de interes public din capitală. Peste 40 de persoane au fost documentate în urma manifestațiilor.

Ceea ce se petrece astăzi pe străzile Chișinăului reprezintă un test de stres pentru democrație: proteste „spontane” anunțate pe canale apropiate oligarhului fugar Ilan Șor, promisiuni de „3000 de dolari pe lună” pentru „activism”, corturi ridicate și demontate, reținerea de către organele de drept a zeci de persoane, dar și iepuri, urși sau… labubu. Nu, nu este vorba despre animale reale și evident că nu a fost reținută jucăria chineză, ci așa-numiții protestatari costumați în aceste personaje.

ZdG a documentat explicit apelurile la proteste plătite și avertismentele autorităților privind ilegalitatea participării la ele contra cost.