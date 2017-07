O locuitoare din comuna Țânțăreni, r. Anenii Noi, a declarat greva foamei, după ce la 5 iulie curent, împotriva voinței sătenilor, consilierii locali au votat pentru redeschiderea poligonului de depozitare a deșeurilor, cu condiția ca Consiliul Municipal Chișinău (CMC) să îndeplinească o listă de angajamente, printre care și alocarea anuală în bugetul satului a șase milioane de lei. Valentina Pogriban spune că decizia a fost luată după ce, atât primara, cât și consilierii, ar fi fost amenințați că în caz contrar familiile acestora, dar și activitățile și afacerile, vor avea de suferit. Femeia spune că toți locuitorii sunt împotriva redeschiderii gunoiștei, dar că nimeni nu are curajul să iasă la protest, fiindu-le frică pentru viitorul lor.

Femeia spune că gunoiștea, indiferența și iresponsabilitatea de ani în șir a autorităților, i-au distrus familia. Valentina Pogriban are patru fiice, stabilite în Spania, Turcia și Italia, și trei nepoți, dar acești anu i-au călcat pragul de unsprezece ani.

„Sunt pur și simplu o cetățeană, o mamă a patru copii și bunică a trei nepoți, care de 11 ani nu-mi calcă pragul. Mă întreabă: la ce, mamă, să venim, la gunoiștea ta, la fântânile otrăvite? (…) Nu-s deacord ca să las copiilor și nepoților mei un viitor murdar. Aș dori să declar greva foamei, pentru că nu se poate așa ceva. Copii mei nu vin în țară de mulți ani pentru că îmi spun: nu venim la gunoiștea ta! Vreau să obțin ca să fie închisă definitiv gunoiștea nostră, pentru că infectează patru sate: Țânțăreni, Crețoaia, Geamăna și Ciobanovca. Nu se poate în împrejurimea a patru sate să fie o gunoiște (…) fântânile în toate satele sunt infectate. Nu se poate așa de trăit, oameni buni!”, a declarat Valentina Pogriban.

Aceasta afirmă că intenția de a se alătura grevei foamei și-a manifestat-o un consătean, dar că imediat după asta în casa lui au pătruns persoane necunoscute care i-au amenințat familia. Valentina Pogriban susține că și consilierii au fost „speriați” pentru ca să ia decizia în favoarea autorităților, nu a localnicilor, dar nu cunoaște din partea cui vin amenințările.

„-Au fost presiuni făcute asupra sătenilor? -Da. Am fost telefonată, informată, că au fost presiuni făcute și foarte serioase. Eu vreau să trăiesc în satul meu liniștită, fără amenințări, fără gunoiște, fără microbi… ”, spune femeia.

„Amenințate au fost persoanele care spuneau că se alătură la greva foamei. Le-au dat de înțeles: cine are business n-o să mai aibă, cine are familie i-au speriat: alege ori familia, ori greva! Le-au spus clar!”, precizează femeia care înțelege și votul consilierilor.

„Toți consilierii sunt niște copii care de-abia au început drumul vieții, în primul rând. În al doilea rând, pe data de 18 iunie nu s-a ascultat cuvântul satului. Au venit locuitori din Ciobanovca și alte sate din apropriere, care nu sunt deacord. Dar nu ne-a ascultat nimeni, chiar dacă toți, în cor, am strigat: nu, gunoiștii! Nu contăm nimic? Nu avem și noi o constituție, nu avem democrație? Cuvântul nostru este mai jos decât gunoiul? Asta-i întrebarea mea: de ce nu a fost ascultat cuvântul satului, nu a zece copii speriați?”, povestește Valentina Pogriban.

Despre poziția primarei, femiea spune că acțiunile diferă multe de promisiunile făcute anterior: „Primara, când mergea de la casă la casă, ne dădea garanții de o mie de procente că atât cât este ea nu va fi gunoi în sat. Acum însă iese pe scenă și spune altceva. pentru ce? Pentru șase milioane de lei la patru sate? Asta-i o promisiune falsă. Pentru ce? Pentru că s-au dus la grădiniță și au tăiat doi copaci? Eu ce n-aș fi putut tăia copaci? Asta înseamnă ajutor?”, se întreabă locuitoarea din Țânțăreni care mai spune că și Ina Pașcan , primara de Țânțăreni ar fi fost amenințată:

„M-am așteptat că-și va da demisia, dar nu va accepta toate acestea, ea însă merge înainte, chiar dacă este indignat tot satul. Merg acum pe stradă și tot satul este indignat de ceea ce s-a întâmplat. Dar nu are curaj nimeni, nimeni. Sunt înspăimântați. Se tem să nu fie bătuți ca și Liuba Ilovan. Dar toți nu vor gunoiște”, conchide femeia, care afirmă că a depus deja avize, prin care anunță greva foamei, atât la Primăria din Țânșăreni, cât și la Inspectoratul de Poliție din Anenii Noi. Întrebată cum au reacționat autoritățile locale la decizia sa, Valentina Pogriban afirmă că primara a strâns din umeri și i-a spus să facă cum consideră de cuviință.

Între timp, gunoiul din capitală este transportat la gunoiștea din apropierea satului, iar muncitării de la Primăria Chișinău au început deja lucrările de curățare a drumului d eacces, pentru ca ulterior să fie asfaltat: „Au început lucrările de curățare a drumului pentru a fi asfaltat. Când au abandonat gunoiștea trebuiau să repare digul care prezintă pericol, să lase totul în ordine, dar nu acum. Dl Grozavu zicea că mai are și alte soluții, de ce a insistat pe Țânțăreni?”.

La redacția ZdG a apelat și un alt locuitor din comuna Țânțăreni care a semnalat despre presiuni asupra consilierilor și localnicilor. Acesta însă a refuzat să-i publicăm numele, explicând prin faptul că ar putea fi influențată activitatea sa.

Apelată pentru a preciza dacă au existat asupra sa sau a consilierilor locali presiuni pentru a vota în favoarea redeschiderii gunoiștii, primara comunei Țânțăreni, r. Anenii Noi, Ina Pașcan a refuzat să discute după ce a fost anunțată că este telefonată de la ZdG. Ina Pașcan a precizat că nu poate discuta, deoarece se află la volan. Discuția s-a întrerupt brusc însă, după ce am reușit să întrebăm doar când putem reveni cu un apel. Contactată ulterior, Ina Pașcan avea deja telefonul deconectat.

Ina Pașcan este fostă profesoară. Aceasta a fost aleasă primar de Țânțăreni în iunie 2015, atunci când candida pe listele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM). Pe pagina sa de Facebook, în toamna anului 2016, primara publica mai multe fotografii și mesaje din campania electorală a liderei PAS, Maia Sandu, prin care îndemna oamenii să-și dea cotul pentru aceasta. „Mobilizare în turul II ! Angajăm președinte -MAIA SANDU !!Dragostea de patrie înseamnă să te sacrifici, să dai TOTUL pentru tară, înfăptuindu-i idealurile, trăind în adevăr si dreptate”, scria Ina Pașcan.

Într-un alt comentariu, însoțit de o altă imagine a Maiei Sandu, edila scria: „Instituția președinției este ultima redută necucerită de sistemul corupt oligarhic. Haideți să nu permitem căderea ei. Putem să facem acest lucru doar împreună. Împreună mai avem o șansă!”

Asemeni însă a peste o sută de edili din toată țara, Ina Pașcan a schimbat culoarea politică și a aderat la Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus de Vlad Plahotniuc.

