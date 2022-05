ASP anunță că a semnat contractul cu o companie controlată de trezoreria Poloniei pentru achiziționarea a circa 3 milioane de blanchete de documente

Agenția Servicii Publice (ASP) anunță vineri, 13 mai, că a semnat contractul cu „Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych”, companie controlată de trezoreria Poloniei, pentru procurarea a circa 3 milioane de blanchete de documente.

Compania „Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych” a fost desemnată câștigătoare a licitației de procurare a blanchetelor utilizate la perfectarea actelor, anunțată repetat la începutul acestui an de către ASP.

Potrivit ASP, contractul a fost semnat pe un termen de trei ani.

Mircea Eșanu, director al ASP, spune că instituția anticipează o scădere a prețului pentru perfectarea pașapoartelor cu circa 200 de lei per pașaport.

„Achiziția repetată pe care am anunțat-o la începutul acestui an a inclus două loturi: lotul 1 prevedea achiziționarea de blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare și lotul 2 prevedea achiziționarea de echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare. În rezultatul licitației, am obținut un preț total pentru ambele loturi de 150 719 369 lei, ceea ce este cu circa 350 mln. de lei mai puțin decât prima achiziție, ce includea doar un singur lot de circa 2 milioane de blanchete. Astfel, astăzi putem anticipa o scădere a prețului pentru perfectarea pașapoartelor cu circa 200 de lei per pașaport”, a declarat Eșanu.

Potrivit Agenției, compania franceză SELP a fost desemnată câștigătoare pe cel de-al doilea lot. Contractul cu SELP urmează să fie semnat săptămâna viitoare.

În septembrie 2021, ASP a anulat licitația de aproximativ 500 de milioane de lei pentru achiziționarea blanchetelor pentru actele de identitate, permise de conducere și certificate de înmatriculare, din motiv că existau „abateri de la prevederile legale” care determinau „imposibilitatea de încheiere a contractului”.

