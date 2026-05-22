Alte patru cazuri de febră Q au fost confirmate în R. Moldova. Autoritățile din sănătate recomandă respectarea igienei mâinilor după contactul cu animalele

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează vineri, 22 mai, despre înregistrarea a încă patru cazuri de febră Q în R. Moldova, în perioada 14–18 mai 2026. Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul național de referință în infecții cu risc sporit din cadrul Agenției.

Cazurile au fost înregistrate în municipiul Chișinău și în raioanele Criuleni, Călărași și Căușeni, la persoane cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani, se menționează într-un comunicat al Agenției.

„Acestea prezentau forme medii ale bolii, manifestate prin febră, frisoane, slăbiciune generală și simptome respiratorii. În prezent, toți beneficiază de tratament și supraveghere medicală, evoluția stării de sănătate fiind favorabilă (…).

În context, ANSP a intensificat măsurile de supraveghere epidemiologică și a informat instituțiile medico-sanitare pentru sporirea vigilenței în depistarea precoce a cazurilor suspecte. Totodată, a fost notificată Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în contextul caracterului zoonotic al infecției, pentru inițierea măsurilor necesare de investigare și control.

Febra Q este o boală infecțioasă provocată de bacteria Coxiella burnetii, transmisă în special de animale domestice precum ovinele, caprinele și bovinele. Infecția se poate transmite prin inhalarea particulelor contaminate, contact direct cu animale infectate sau consum de lapte crud și produse lactate nepasteurizate”, menționează autoritățile din sănătate.

De la începutul anului 2026, în R. Moldova au fost confirmate 12 cazuri de febră Q.

Pentru prevenirea infectării, se recomandă:

Respectarea igienei mâinilor după contactul cu animalele;

Consumul exclusiv de lapte pasteurizat sau fiert;

Evitarea produselor lactate din surse neautorizate;

Utilizarea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor;

Gestionarea corectă a deșeurilor animaliere.

Persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee sunt îndemnate să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate.