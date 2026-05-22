Primarul orașului Costești, Nelu Glasu, a fost revocat din funcție după ce ZdG a sesizat instituțiile statului. CEC a stabilit data alegerilor

Primarul orașului Costești din raionul Rîșcani, Nelu Glasu, a fost revocat din funcție înainte de termen, iar alegerile locale noi vor avea loc pe 1 noiembrie. Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței de joi, 21 mai, a Comisiei Electorale Centrale.

Anterior, ZdG a constatat că Glasu urma să fie revocat din funcție după ce Autoritatea Națională de Integritate a emis un act prin care a constatat că acesta a încălcat regimul juridic al incompatibilităților funcției. Acest act a fost contestat în 2021, iar după mai mulți ani de procese, în vara anului 2025, Curtea Supremă de Justiție a pus punctul final în acest caz, astfel că actul emis în 2021 a devenit definitiv și executoriu.

La mai bine de 10 luni de la decizia Curții Supreme, primarul își continua mandatul. Autoritatea Națională de Integritate a expediat către Comisia Electorală Centrală notificarea privind rămânerea definitivă a actului chiar în ziua în care ZdG a discutat cu reprezentanții Autorității despre acest caz.

În cadrul ședinței, membrii CEC au respins solicitările apărării privind amânarea examinării cauzei și suspendarea procedurii administrative.

„Avem obligația de a respecta termenele legale și de a asigura funcționalitatea corectă și transparentă a administrației publice locale, fără a permite tergiversări nejustificate”, a declarat președinta CEC, Angelica Caraman.

La data de 18 mai 2026, avocata Angela Procopciuc a depus la Comisie o cerere în interesul lui Nelu Glasu, prin care a solicitat suspendarea procedurii administrative privind revocarea/decăderea lui Glasu din dreptul de a deține funcția de demnitate publică, inclusiv funcția de primar al orașului Costești, raionul Rîșcani, până la examinarea cererii din 18 mai 2026 privind anularea pct. 3 și 4 din Actul nr. 281/24 din 8 septembrie 2021, emis de ANI.

„Examinând cererea respectivă, Comisia reține că simpla invocare a existenței unei cereri pendinte privind anularea unor prevederi ale actului de constatare nu justifică, prin ea însăși, suspendarea procedurii administrative inițiate în temeiul unui act administrativ definitiv și incontestabil aflat în vigoare și ținând cont de faptul că Autoritatea Națională de Integritate nu a notificat Comisia despre suspendarea executării Actului de constatare nr. 281/24 din 8 septembrie 2021, iar în lipsa unei asemenea suspendări lipsesc temeiuri obiective pentru suspendarea procedurii administrative inițiate în baza actului respectiv”, se arată în hotărârea CEC.

