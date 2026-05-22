LIVE TEXT Comisia Europeană a comentat exercițiile militare comune efectuate de Rusia și Belarus. Război în Ucraina, ziua 1549

UPDATE 16:52 Uniunea Europeană a declarat că rămâne „vigilentă” în ceea ce privește orice amenințări legate de exercițiile militare comune efectuate de Rusia și Belarus, solicitând totodată tuturor părților să se abțină de la amenințări nucleare. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Anita Hipper, a declarat aceste lucruri într-un briefing la Bruxelles, joi, 22 mai, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„În ceea ce privește exercițiile nucleare comune, am văzut de ce este capabilă Rusia. Desigur, facem apel la toți actorii să se abțină de la aceste amenințări nucleare și să evite acțiuni care ar putea declanșa probleme suplimentare în regiune la această scară. Cred că ne-am săturat de acestea. Rămânem vigilenți în ceea ce privește orice potențiale amenințări la adresa securității legate de exercițiile militare ale acestor doi actori”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Comentând potențialele amenințări la adresa UE din partea Belarusului și a Rusiei, precum și răspunsul UE, ea a declarat:

„Am văzut cum regimul Lukașenko continuă să ofere sprijin războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Pe lângă acestea, Belarus și-a intensificat acțiunile provocatoare împotriva UE și a statelor sale membre, așa cum am văzut din incursiunea în spațiul nostru aerian și instrumentalizarea migrației. Acesta este motivul pentru care UE a impus sancțiuni regimului Lukașenko și este, de asemenea, pregătită să impună măsuri restrictive suplimentare atâta timp cât autoritățile belaruse își continuă activitățile”, a declarat Hipper.

Conform Ukrinform, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre noile amenințări potențiale reprezentate de Belarus și Rusia și a cerut o descurajare colectivă puternică.

UPDATE 14:30 Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 52 au fost rănite în atacurile rusești din Ucraina din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 22 mai.

Moscova a lansat 124 de drone în Ucraina, dintre care 115 au fost interceptate de apărarea aeriană ucraineană, potrivit Forțelor Aeriene. Șapte drone au lovit cinci locații. Căderea de resturi a fost înregistrată în cinci locuri, conform Kyiv Independent.

Cel mai mare număr de victime din ultima zi a fost raportat în regiunea Dnipropetrovsk, unde dronele rusești au lovit o zonă rezidențială din centrul regional Dnipro în jurul orei 17:00, ora locală.

„Douăzeci de persoane au fost rănite în atac, inclusiv o fetiță de 9 luni și un băiat de 6 ani, care au primit îngrijiri medicale la fața locului și vor continua tratamentul în regim ambulatoriu. Un băiat de 13 ani a fost, de asemenea, spitalizat în stare moderată”, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanzha.

În dimineața zilei de 22 mai, alte șapte persoane rănite în atac rămân spitalizate, a adăugat guvernatorul.

Pe lângă Dnipro, orașul Krîvîi Rih, unde un bărbat a fost rănit, și districtul Nikopol, unde un alt bărbat a fost rănit, au fost, de asemenea, vizate în regiune în seara zilei de 21 mai.

UPDATE 10:47 În ultimele 24 de ore, Harkov și alte 17 așezări din regiunea Harkov au fost atacate de Rusia; un bărbat a fost ucis și un altul a fost rănit. Potrivit Ukrinform, Oleh Syniehubov, șeful Administrației Regionale de Stat Harkov, a relatat acest lucru pe Facebook.

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost ucis lângă satul Lisne din comunitatea Malodanylivka de pe drumul Kiltseva, iar un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost rănit în satul Ivano-Shyichyne din comunitatea Bohodukhiv.

Armata rusă a atacat districtele Kyivskyi și Nemyshlianskyi din Harkov cu drone.

„Rușii au atacat, de asemenea, regiunea Harkov cu un sistem de lansare multiplă de rachete, șase drone de tip „Molniia”, 17 drone FPV și cinci drone, al căror tip este în curs de determinare. O locuință privată a fost avariată”, potrivit sursei citate.

Centrul de evacuare în tranzit din Lozova a primit 176 de persoane în ultimele 24 de ore. Un total de 35.441 de persoane au fost înregistrate la centru de la începerea activității acestuia, a adăugat șeful Administrației Regionale de Stat.

UPDATE 08:15 În regiunea Donețk din Ucraina, ofițerii de poliție au evacuat mai multe familii din orașul Drujkivka, aflat pe front, în districtul Kramatorsk, în timp ce erau atacate de drone FPV ruse, și au salvat, de asemenea, civili care fugiseră pe jos din Kosteantînivka. Potrivit Ukrinform, poliția regională a relatat operațiunea pe Telegram și a publicat înregistrări video ale salvării.

Poliția a declarat că ofițerii au reușit să evacueze mai multe familii din orașul Drujkivka, aflat pe front. Pentru a se asigura că civilii pot ajunge în siguranță la vehiculele de evacuare, ofițerii de aplicare a legii au deschis focul asupra dronelor FPV.

„Nu a mai rămas niciun oraș… Bombardamentul este atât de intens încât casele sunt ridicate în aer. Oamenii sunt îngropați în grădinile lor”, a spus un bărbat evacuat în timp ce descria viața din Kosteantînivka.

După cum a relatat anterior Ukrinform, 588 de locuitori singuri și cu dizabilități de mobilitate care rămân în zonele controlate de Ucraina din regiunea Donețk refuză în continuare să fie evacuați în locații mai sigure.