Aglomerație la vama Palanca: rute alternative pentru intrarea în R. Moldova

Punctul de trecere a frontierei (PTF) Palanca înregistrează sâmbătă, 21 martie, un flux sporit de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de intrare în R. Moldova. Informația a fost comunicată de Poliția de Frontieră, care recomandă traversarea prin PTF Tudora.

„La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de intrare din R. Moldova. De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

În acest context, călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru rute alternative. „Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Tudora”, au precizat autoritățile.

Pentru informații actualizate despre situația din punctele de trecere a frontierei, cetățenii pot consulta pagina oficială a Poliției de Frontieră sau pot apela Linia verde – +373 22 259 717. Autoritățile dau asigurări că vor reveni cu actualizări în funcție de evoluția situației și solicită înțelegere din partea călătorilor.