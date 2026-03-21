Studenții care învață în străinătate sunt chemați să-și actualizeze polița medicală. Apelul CNAM

Studenții din R. Moldova care își fac studiile în străinătate beneficiază de asigurare medicală achitată de Guvern, însă trebuie să-și actualizeze anual statutul de persoană asigurată. În contextul apropierii vacanței de Paști, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) i-a îndemnat pe aceștia să-și actualizeze statutul.

Potrivit notei informative emise de CNAM pe 21 martie, pentru activarea poliței de asigurare, aceștia trebuie să depună o cerere, însoțită de acte confirmative — o adeverință de la instituția de învățământ sau alte documente care atestă statutul de student, masterand sau doctorand la zi și durata anului de studii.

Cererea poate fi depusă la subdiviziunile CNAM de la locul de domiciliu și poate fi descărcată de pe site-ul instituției.

Potrivit CNAM, statutul de persoană asigurată este valabil din data depunerii cererii până la finalul anului de studii indicat în documentele prezentate și poate fi prelungit dacă studiile continuă și în anul următor.

De asemenea, statutul de asigurat poate fi verificat online.