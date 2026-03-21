Serviciile ruse ar fi propus înscenarea unui atentat asupra lui Viktor Orbán pentru a-i crește șansele electorale

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) ar fi propus să fie analizată posibilitatea înscenării unei tentative de asasinat asupra prim-ministrului Ungariei, Viktor Orbán, pentru a-i crește popularitatea înaintea alegerilor parlamentare din aprilie. Informația apare într-un raport intern al SVR, ajuns în posesia serviciilor secrete europene, scrie The Washington Post.

Conform documentului citat de publicație, reprezentanții serviciului ar fi sugerat „schimbarea fundamentală a întregii paradigme a campaniei electorale”, prin mutarea accentului „din sfera rațională a problemelor socio-economice în cea emoțională”, unde temele centrale ar urma să fie securitatea statului, stabilitatea și „protejarea sistemului politic”.

Nu este clar la ce nivel de conducere a fost discutat acest plan, notează The Washington Post. Solicitat să comenteze informațiile, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că este vorba despre „un nou exemplu de dezinformare”.

Publicația subliniază că nu există date privind vreo tentativă reală de asasinat asupra lui Viktor Orbán. Totuși, faptul că astfel de scenarii ar fi fost analizate „arată importanța pe care Moscova o acordă actualului premier ungar”.

Alegerile din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie. Potrivit sondajelor de opinie, partidul de guvernământ Fidesz, condus de Viktor Orbán, este devansat în popularitate de formațiunea de opoziție Tisa, liderată de Péter Magyar.

Anterior, în martie, Financial Times a scris că Kremlinul ar fi lansat o campanie informațională pentru a-l sprijini pe Orbán în alegeri. Potrivit publicației, planul – aprobat de administrația prezidențială rusă – ar prevedea promovarea pe rețelele sociale a imaginii lui Orbán drept „lider puternic, cu prieteni în întreaga lume”, dar și „atacuri informaționale” la adresa lui Magyar și a partidului său, care ar urma să fie prezentat drept „o marionetă a UE”.

Dmitri Peskov a respins și aceste informații, calificându-le drept „false”, iar Ambasada Rusiei la Budapesta a declarat că Federația Rusă nu se implică în campania electorală din Ungaria.