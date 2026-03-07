Activitatea bacului Molovata a fost reluată după aproape două luni

După aproape două luni, Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata” a anunțat vineri, 6 martie, reluarea activității feribotului. Circulația se desfășoară conform programului obișnuit.

Totuși, conform administrației întreprinderii, din cauza gheții de pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri în programul de circulație până la topirea completă a gheții.

Circulația feribotului a fost suspendată începând cu 14 ianuarie 2026 din cauza gerului puternic și stratul de gheață format pe râul Nistru.

Feribotul este unica cale liberă de acces către localitățile Molovata-Nouă, Cocieri, Vasilevca și Corjova, notează Zona de Securitate. Atunci când circulația este oprită, locuitorii sunt nevoiți să traverseze posturile ilegale ale regimului de la Tiraspol, iar aprovizionarea magazinelor, farmaciilor și a instituțiilor sociale devine dificilă.

Pe perioada sistării activității acestuia aprovizionarea cu alimente de primă necesitatea a localităților a avut loc prin posturile ilegale de control, fără aplicarea unor taxe, ca urmarea a unei înțelegeri între Chișinău și Tiraspol.