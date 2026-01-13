Bacul Molovata își suspendă activitatea din cauza gerului puternic și a stratului de gheață format pe râul Nistru

Bacul Molovata își suspendă activitatea din cauza gerului puternic și stratul de gheață format pe râul Nistru, anunță marți, 13 ianuarie, întreprinderea. Astfel, începând de miercuri, 14 ianuarie, bacul NU va mai circula până la îmbunătățirea situației.

Potrivit informațiilor, startul de gheață a devenit prea gros, iar acest lucru face imposibilă circulația bacului în condiții de siguranță.

Circulația va fi reluată imediat ce condițiile meteo și starea gheții vor permite acest lucru în deplină siguranță.

„Vă rugăm să luați în considerare rute alternative și să urmăriți anunțurile oficiale pentru informații actualizate”, a scris întreprinderea.

Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata” a fost fondată în anul 2000. Din 2018 se afla sub jurisdicția Agenția Proprietății Publice al R. Moldova.

Întreprinderea este predestinata pentru transportarea pasagerilor și mărfurilor din satul Molovata Nouă în satul Molovata, peste râul Nistru, raionul Dubăsari, cu şlepul nepropulsat.

De asemenea, populația localităților din această zonă este asigurata cu produse alimentare.