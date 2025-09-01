Accident rutier grav în raionul Soroca: Șoferul unui BMW și pasagerul acestuia au murit după ce mașina a derapat într-un canal de scurgere a apelor pluviale

Un accident rutier grav s-a produs duminică seară, 31 august, la intrarea în satul Cosăuți, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

Preliminar, oamenii legii au stabilit că un bǎrbat de 25 de ani ce se afla la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut controlul maşinii şi a derapat într-un canal de scurgere a apelor pluviale, ulterior inversându-se.

În urma impactului, pasagerul, un bărbat de 46 de ani, a decedat pe loc, iar șoferul a fost transportat în stare gravă la spital, unde în scurt timp a decedat.

„Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier”, se menționează în comunicat.

Poliția reamintește despre importanța respectării limitei de viteză.