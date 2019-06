VIDEO/ Usatîi oferă detalii despre înregistrarea audio în care ar negocia cu PDM

Liderul Partidului Nostru a venit cu o reacție după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio în care acesta ar fi negociat cu un consilier al Partidului Democrat. Renato Usatîi susține că discuția a avut loc în vara anului 2018, iar înregistrarea ar fi fost realizată de democrați.

Liderul Partidului Nostru mai sugerează că această înregistrare a apărut anume astăzi în spațiul public, cu scopul ca președintele Igor Dodon să îl convingă pe vicepremierul rus Dmitri Kozak, că Usatîi ar planifica să destabilizeze situația: „Îl rog pe Dodon să nu îi fie frică de întoarcerea mea în R. Moldova”.

O înregistrare audio dintre două persoane, dintre care una ar fi președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, iar cealaltă un consilier al liderului PDM, Andrian Radu, a fost făcută publică de o persoană anonimă, care precizează că a obținut înregistrarea respectivă prin intermediului staff-ului de campanie al PDM.

Discuția denotă că Partidul Democrat ar fi negociat cu Renato Usatîi pentru ca acesta să îi „atace” pe Maia Sandu, Andrei Năstase și Igor Dodon, astfel încât democrații să obțină mai multe fotolii în noul Parlament. În schimbul acestor servicii, Usatîi ar fi urmat să obțină anumite beneficii.

Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gamurari a declarat că nu ne poate oferi o reacție în legătură cu această înregistrare, menționând că nu există probe concrete.