Șeful interimar al PDM, despre „fuga” lui Plahotniuc și „maniera agresivă de guvernare”

Potrivit lui Pavel Filip, este firesc ca după nouă ani la guvernare, un partid să treacă în opoziție. Acesta califică drept „duș rece” pierderea puterii și susține că pentru a venit timpul ca PDM să facă o „purificare”. Pierderea puterii, recunoaște Filip, denotă că partidul a făcut greșeli și enunță drept una dintre ele „maniera agresivă de guvernare” și faptul că în cadrul PDM exista „o verticală a puterii nefirească pentru un partid de orientare democratică”.

Declarațiile au fost făcute de președintele interimar PDM, Pavel Filip, în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.

Odată cu demisia din funcția de președinte al PDM, susține Filip, Vlad Plahotniuc nu mai are nicio influență asupra partidului.

Potrivit acestuia, decizia lui Plahotniuc de a renunța la funcție este una corectă. Corect, consideră Filip, ar fi și ca Plahotniuc să renunțe la mandatul de deputat. „Cred că se va ajunge la depunerea mandatului”, a declarat Filip, după ce a fost întrebat cum își propune Plahotniuc să fie alături de cetățenii care l-au votat în situația în care a plecat peste hotare.

„Îmi pare rău că a plecat și nu înțeleg de ce a fost necesar să plece atât de repede din R. Moldova”, a răspuns Filip, întrebat despre plecarea din țară a fostului său șef de partid, menționând că nu ar fi fost cazul să plece, deoarece nu are vreun dosar în R. Moldova și deține imunitate parlamentară.

Pavel Filip susține că nu știe unde se află ex-liderul PDM și nu a cunoscut despre plecarea acestuia la 14 iunie. Potrivit fostului ministru, acesta a încercat să-l apeleze în repetate rânduri, dar nu a reușit, iar după plecarea lui Plahotniuc din țară a vorbit cu el o singură dată. Filip afirmă că nu l-a întrebat dacă are de gând să revină sau unde se află, precizând doar că numărul de pe care acesta a telefonat este elvețian. Tot la telefon, susține Filip, Plahotniuc i-a spus că motivul plecării este securizarea familiei sale.

La 27 iulie, a declarat Pavel Filip, va avea loc congresul PDM în cadrul căruia se va alege o nouă conducere și va fi adoptată o strategie reformare a formațiunii. Tot atunci ar urma să fie decis subiectul privind schimbarea sediului PDM.