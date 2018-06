Reacțiile politicienilor din România la victoria lui Andrei Năstase

Mai mulți politicieni din România au salutat victoria lui Andrei Năstase la alegerile locale din mun. Chișinău.

Dacian Cioloș, ex-premier al României, fondator RO+ Mișcarea România Împreună: „Felicitări lui Andrei Năstase și partidelor pro-europene care l-au susținut pentru câștigarea alegerilor la Chișinău. Succesul acesta este cu atât mai important cu cât s-a luptat cu sondaje care nu-i dădeau nici o șansă, cu un baraj mediatic și calomnii nenumărate pe parcursul campaniei electorale. Eu și ceilalți fondatori RO+ Mișcarea România Împreună îi dorim mult succes în proiectul de a face din Chișinău un oraș modern, european, curat din toate punctele de vedere. Reușita acestui proiect va însemna foarte mult pentru toți cei care cred că Republica Moldova poate avea parte de o clasă politică pentru cetățeni, de politicieni cinstiți care-și țin promisiunile, care să administreze și să guverneze pentru cetățeni.

Astfel de demersuri vor avea tot sprijinul nostru, ca între frați”.

Ludovic Orban, președinte PNL: „Salut in numele Partidului National Liberal victoria obtinuta de Andrei Nastase in alegerile pentru Primaria Chisinaului!

Partenerii nostri si ai Partidului Popular European au reusit o victorie remarcabila, care este si mai stralucita daca tinem cont ca partenerul celor de la PSD, Vlad Plahotniuc, a oferit suport candidatului socialist in acest Tur 2. Consecvent, Partidul Naţional Liberal va ramane alaturi de partenerii nostri din Republica Moldova, PDA, PAS, PLDM, Andrei Nastase, Maia Sandu si Viorel Cibotaru, oferindu-le tot sprijinul si pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc in toamna acestui an. Alaturi de acesti noi lideri Republica Moldova revine pe drumul natural european”.

Siegfried Mureșan, europarlamentar: „Mesajul victoriei lui Andreei Năstase la Chișinău este următorul: se poate! Așa cum Andrei Năstase a câștigat ieri primăria Chișinăului, tot așa forțele proeuropene vor câștiga alegerile parlamentare din toamnă din Republica Moldova și tot așa vom lua România înapoi din ghearele PSD-ului”.

Candidatul comun al Platformei DA, PAS și PLDM, Andrei Năstase, a acumulat majoritatea voturilor în turul doi de scrutin al alegerilor locale noi din municipiul Chișinău. Rezultate preliminare finale după ce toate buletinele de vot au fost numărate arată că Andrei Năstase acumulează 52,57%, iar Ion Ceban – 47,43%.