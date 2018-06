Pavel Filip, despre nevalidarea alegerilor locale: „Noi, ca Guvernare, avem de pierdut în urma acestei situații”

În deschiderea ședinței Guvernului de azi, 20 iunie, premierul Pavel Filip și-a exprimat „nedumerirea” referitor la decizia instanței de judecată de a nu valida alegerile locale din 3 iunie.

Prim-ministrul a declarat că această decizie, „care ridică mai multe semne de întrebare” a bulversat întreaga opinie publică, și a provocat apariția unor „speculații, care nu sunt în favoarea Guvernării”.

„Încerc să înțeleg și eu cui folosește o asemenea decizie, în mod real, în moment ce noi, ca Guvernare, avem de pierdut în urma acestei situații. Toate acestea se întâmplă într-un moment când figurau mai multe reușite, atât pe plan intern, cât și extern. Pentru o guvernare care mai are jumătate de an până la sfârșitul mandatului e ultimul lucru pe care ni l-am dori. (…) Sper să vină o claritate cât mai curând. (…) Lucrurile care s-au întâmplat, m-au făcut să am reacția pe care am avut-o, nu ca premier, ci în calitate de politician, în calitate de om care am mers și eu la alegeri”, a declarat Filip.