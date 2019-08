„Nu a existat nicio consultare între Guvern și NR Investments Ltd”-reacția Guvernului la anunțul privind schimbarea acționarului companiei Avia Invest SRL

„Guvernul nu a fost informat sau consultat despre intenția NR Investments Ltd. de a cumpăra Komaksavia Airport Invest Ltd, deținătoare a 95% din Avia Invest SRL, și despre încheierea procesului de cumpărare”, a anunțat prim-ministra Maia Sandu într-o postare, ca reacție la anunțul făcut de NR Investments Ltd despre finalizarea tranzacției de preluare a companiei Avia Invest SRL. Din postarea sa reiese că a fost informată post-factum despre semnarea contractului de procurare a 95% din acțiunile Avia Invest SRL și doar după ce acest lucru a fost anunțat public.

„Prim-ministra și Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, i-au comunicat reprezentantului companiei NR Investments Ltd. că contractul de concesiune este unul abuziv și are probleme serioase de legalitate, accentuând că acesta este în prezent examinat la procuratură. Ulterior, subiectul a fost discutat la Consiliul Suprem de Securitate, unde reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și ai organelor abilitate au confirmat că contractul de concesiune este unul abuziv și are probleme serioase de legalitate, astfel blocând înregistrarea companiei NR Investment Ltd ca nou acționar al Avia Invest SRL”, se arată în postare.

De asemenea, aceasta a comunicat că Guvernul va continua să colaboreze cu instituțiile de drept pentru a rezilia contractul de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău.

NR Investments Ltd. este înregistrată în Cipru.