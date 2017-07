Șeful Direc­ți­ei Sănă­ta­te a capi­ta­lei, Mihai Mol­do­va­nu afir­mă că des­pre numi­rea sa, dar și a fos­tu­lui minis­tru al Mediu­lui, Vale­riu Mun­tea­nu, la func­ți­i­le vacan­te de vice­pri­mar, s-a dis­cu­tat cu mai mult timp în urmă, dar că Dorin Chir­toa­că nu ar fi reu­șit să îna­in­te­ze can­di­da­tu­ri­le pen­tru a fi vota­te de către Con­si­li­ul Muni­ci­pal Chi­și­nău (CMC). Mihai Mol­do­va­nu a decla­rat la 3 iulie, după ședin­ța ope­ra­ti­vă a ser­vi­ci­i­lor Pri­mă­ri­ei, că Nis­tor Gro­za­vu nu reu­șeș­te de unul sin­gur să înde­pli­neas­că atri­bu­ți­i­le celor­lal­te trei func­ții vacan­te.



„Dlui (Dorin Chir­toa­că – n.r.) per­ma­nent era în cău­ta­re, selec­ta­re a cadre­lor care să-i fie de aju­tor pe aces­te câte­va misiuni foar­te impor­tan­te, în spe­cial, ramu­ra soci­a­lă”, a decla­rat Mihai Mol­do­va­nu.

Aces­ta a invo­cat că a ocu­pat ante­ri­or o func­ție la nivel cen­tral, res­pec­tiv, are expe­rien­ță de con­du­ce­re: „Eu deja am fost în aceas­tă func­ție la nivel cen­tral, când am ocu­pat func­ția de viceprim-ministru. Am avut în sub­or­di­ne trei ani de zile cinci minis­te­re: Sănă­tă­ții, Edu­ca­ți­ei, Tine­re­tu­lui, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Cul­tu­rii. Dacă e să facem o supra­pu­ne­re la nivel cen­tral la nivel local, e tot ace­lași lucru. Nu-i nimic nou”, a pre­ci­zat șeful Direc­ți­ei Sănă­ta­te.