Despre ce au discutat Nicu Popescu și Teodor Meleșcanu la București

R. Moldova este ferm ancorată în spațiul european, iar federalizarea țării nu va avea loc, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, Nicu Popescu, în cadrul întrevederii la București cu omologul său român, Teodor Meleșcanu.

Potrivit ministrului român de Externe, Teodor Meleșcanu, România va impulsiona proiectele de interconectare în domeniul energetic cu R. Moldova.

La rândul său, ministrul de Externe al R. Moldova, Nicu Popescu, a menționat că R. Moldova este ferm ancorată în spațiul european, iar federalizarea țării nu va avea loc. Totodată, Popescu a mai declarat că România a fost primul stat care a apelat la autorităţlire din R. Moldova să sigure un transfer paşnic al puterii și că ţara vecină a jucat un rol decisiv în acea tranziţie paşnică a puterii la Chişinău.

Totodată, Maia Sandu, va întreprinde mâine, 2 iulie, prima sa vizită la București în calitate de prim-ministru. Agenda vizitei nu a fost încă definitivată.

Prim-ministra a declarat că vizita sa va dura o singură zi, iar pe agendă are programate întrevederi cu președintele român, Klaus Iohannis, care i-a și făcut anterior invitația la București. Totodată, Maia Sandu urmează să aibă o întrevedere și cu prim-ministra României, Viorica Dăncilă.