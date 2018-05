De ce Ion Ceban crede că este mai potrivit pentru funcția de primar al mun. Chișinău decât Andrei Năstase

Ziarul de Gardă i-a provocat pe cei doi candidați la funcția de primar al mun. Chișinău, Andrei Năstase și Ion Ceban, să răspundă la 11 întrebări, majoritatea dintre ele abordând cele mai stringente probleme ale capitalei: gheretele, panourile publicitare, ambuteiajele, parcările, construcțiile ilegale, blocurile, de locuit sau corupția. Întrebările au fost aceleași pentru ambii candidați.

La prima întrebare, cei doi candidați au fost solicitați să spună de ce cred că sunt mai potriviți pentru a ocupa fotoliul de primar decât contracandidatul. Răspunsuriule la celelalte întrebări care dezvoltă viziunea pe care aceștia o au pentru dezvoltarea capitalei le găsiți în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, pe care o găsiți în chioșcuri sau oficiile poștale din țară.

Vedeți, mai jos, cum a răspuns la această întrebare Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova

„Nu știu dacă e cazul să fac eu comparația – mai corect ar fi să fie făcută de presă, de cetățeni, în urma analizei activității noastre de până acum, dar și a prestației în electorală. Pot să zic de ce consider eu că pot fi un bun primar. În primul rând, pentru că am experienţă de lucru şi în Guvern (viceministru), şi în Parlament (deputat), şi la Preşedinţie (consilier prezidenţial), şi în administraţia publică locală (CMC). Mai mult. Am studii relevante şi necesare pentru buna administrare a capitalei – École nationale d’administration (Franța) și Academia de Administrație Publică de pe lângă președintele Federației Ruse, specialitatea „Administrație municipală și de stat”. Împreună cu colegii, ne mândrim cu rezultate concrete la nivel de municipiu obținute în ultimii ani, chiar dacă am fost în opoziţie. Printre acestea sunt: 38.757 de familii au primit compensații pentru diferența datelor contorului de apă, achitarea compensațiilor pentru călătoriile în transportul urban și suburban pentru persoanele în vârstă şi persoanele cu un grad mediu de dizabilitate, plata compensațiilor de 40% pentru achitarea facturilor la căldură, dacă veniturile pentru o persoană sunt până la 3000 lei (de aceste compensaţii au beneficiat 38 757 de familii), achitarea compensațiilor pentru diferența de tarife la transportarea gunoiului (doar în iulie 2017 – 35 mii de familii au primit astfel de compensații.

În total, sunt planificate compensații pentru 41 de familii). În ultimii ani, împreună cu colegii, am luptat cu corupţia din Primărie (cât face doar deconspirarea schemei privind parcările cu plată), cu construcţiile ilegale (nu a fost construcţie să nu fi generat proteste şi alte acţiuni în vederea stopării ei), cu abuzurile privind înstrăinarea proprietăţii municipale (prejudiciul adus oraşului prin înstrăinări ilegale de terenuri şi de patrimoniu, în ultimii ani, a constituit cifra de 6 mlrd. lei). Aș mai sublinia că în platforma mea electorală se regăsesc soluţii pentru toate problemele din toate domeniile de activitate din Chişinău, dar şi cu un plan de dezvoltare strategică a capitalei până în 2040.

Mai mult ca atât, am venit cu 10 obiective prioritare pentru anul viitor şi cu viziuni strategice pentru fiecare domeniu de activitate. Aici intră viziunile privind „Administrarea eficientă”, „Oraşul cu grijă faţă de fiecare cetăţean”, „Deschidere şi transparenţă”, „Oraşul confortabil”, „Infrastructura”, „Oraşul modern”, „Oraşul sigur”, „Oraşul pentru cultură, istorie şi turism”. Propun soluţii pentru reconstrucţia şcolilor şi grădiniţelor, dotarea spitalelor, buna administrare a proprietăţii publice, majorarea suportului pentru cei care cu adevărat au nevoie de el. Toate aceste soluţii nu sunt declarative, ci reies din acţiunile întreprinse în CMC de socialişti, din experienţa ultimilor ani, din viziunea clară a echipei PSRM privind dezvoltarea capitalei.

Sunt singurul candidat care şi-a asumat public angajamentul de a consulta fiecare decizie importantă cu societatea civilă. Avem un set de acțiuni de asigurare a deschiderii, transparenţei şi implicării societăţii în procesul decizional. Voi mai aminti că am legături de colaborare cu mai multe capitale prospere din Europa – Moscova, Baku, Budapesta, Minsk. Efectuez periodic vizite în aceste capitale, în vederea preluării bunelor practici şi a experienţei acestor oraşe, urmând ca, ulterior, să fie implementate şi în Chişinău.

La fel de important e și faptul că am susţinerea directă a celui mai popular politician din Moldova – preşedintele Igor Dodon, dar şi a celui mai popular partid – PSRM. În administrarea capitalei, voi beneficia de suportul celei mai influente familii politice din Moldova, care are o puternică echipă de experţi. E o garanţie că Chişinăul va avea o dezvoltare autentică”.

Turul doi al alegerilor locale pentru funcția de primar al mun. Chișinău va avea loc duminică, 3 mai. În primul tur de scrutin, pentru Ion Ceban au votat 40,98% din alegători, iar pentru Andrei Năstase, 32,12%.