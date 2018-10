Cum explică Dodon semnătura pe care și-a pus-o pe proiectul de legalizare a benzinăriilor duty-free

Președintele Igor Dodon susține că este împotriva legalizării benzinăriilor duty-free, asta deși și-a pus semnătura pe un astfel de proiect de lege. Șeful statului a declarat în cadrul emisiunii „Пятница с Анатолием Голя” de la RTR că urmează să se adreseze Curții Constituționale pentru abrogarea acestei norme și că în proiectul pe care l-a semnat nu erau menționate cuvintele duty-free.

„Am fost întrebat în septembrie ce cred despre benzinăriile duty-free și am spus atunci că în calitate de economist sunt împotriva lor. Apoi am aflat că asta a intrat deja în vigoare și că eu am semnat. Când am analizat legea, acolo nu era scris duty-free”, a menționat Igor Dodon.

Președintele susține că după ce a apărut articolul publicat de Ziarul de Gardă despre legalizarea benzinăriilor duty-free, acesta a luat legătura cu Ministerul Finanțelor pentru a clarifica situația.

„Le-am zis că dacă intră aceste scheme în vigoare, atunci vom avea minus 1,5 miliarde de lei în buget. I-am întrebat dacă știu ce înseamnă asta. Mi-au răspus că nici ei nu au observat și că acesta nu era proiectul pe care l-au prezentat. Această normă a apărut în lectura a doua, atunci când cineva din deputați … Fără aprobarea Guvernului această lege este anticonstituțională pentru că duce la schimbarea bugetului. Am făcut o investigație și ne vom adresa la Curtea Constituțională”, a adăugat Igor Dodon.

ZdG a constatat, în ancheta „Deputatul „duty-free” sau cum visul lui Şor devine realitate” că președintele Igor Dodon, deși promulgase deja de două săptămâni modificarea legislației în favoarea benzinăriilor duty-free, întrebat de jurnaliști, declara că încă nu a văzut proiectul și că acesta este „un subiect foarte suspect”.

Igor Dodon a promulgat modificările de lege votate de Parlament, inclusiv cele care vizează activitatea benzinăriilor duty-free, încă la 20 august 2018. Peste patru zile, legea promulgată a apărut în Monitorul Oficial, intrând în vigoare. Doar că, preşedintele, la două săptămâni după ce a semnat pentru legalizarea business-ului cu produse petroliere duty-free, întrebat de jurnalişti (care nu ştiau că legea a fost deja promulgată), spunea că nu ştie cum va proceda.

După câteva zile de insistențe, am obținut o explicație a purtătorului de cuvânt al președintelui statului, Maxim Lebedinschi la acest subiect. Lebedinschi a recunoscut, indirect, că Igor Dodon nu a citit actele pe care le-a semnat. Lebedinschi a precizat că șeful statului va veni cu un alt proiect de lege prin care va solicita abrogarea legii care legalizează comerțul cu carburanți în regim duty-free.



ZdG a scris că benzinăriile duty-free au devenit lege în R. Moldova în urma unui concurs de circumstanţe dubioase. Amendamentul care a facilitat modificarea legislaţiei a fost propus de un deputat „neafiliat”, fiind votat în lipsa unei expertize anticorupţie, în lipsa dezbaterilor în plenul Parlamentului şi în lipsa unui aviz pozitiv al Guvernului. Ca tabloul să fie complet, legea a fost promulgată de preşedintele Igor Dodon fără ca acesta să-i cunoască esenţa. La două săptămâni după ce şi-a pus semnătura peste legalizarea business-ului cu produse petroliere în regim duty-free, Igor Dodon le spunea jurnaliştilor că acesta „e un subiect foarte suspect pentru că ar da posibilitate de contrabandă. Eu proiectul încă nu l-am văzut. Îl vom examina şi vom lua decizia”, declara preşedintele, după ce… îl semnase deja. Între timp, înainte de votul din Parlament, principalul promotor al benzinăriilor duty-free, Ilan Şor, controversatul primar de Orhei, pregătea, prin intermediul companiilor pe care le deţine, terenul pentru lansarea afacerii. Citiți întreaga anchetă AICI

Nu este, se pare, pentru prima dată când președintele semnează o lege, fără să-i cunoască esența. ZdG a constatat anterior că, în timp ce șeful statului se arăta nemulțumit de faptul că din bugetul de stat vor fi alocați peste 200 de milioane de lei pentru construcția arenei, banii au fost prevăzuți în buget încă în luna decembrie 2017, iar ulterior, legea a fost promulgată chiar de către Igor Dodon. Atunci, șeful statului nu a avut obiecții și prin promulgarea legii a admis alocarea sumei respective din bugetul de stat pentru implementarea proiectului PDM.