Cum argumentează Silvia Radu decizia de a candida pe listele PDM la alegerile parlamentare și cine a venit cu propunerea

„Am acceptat să candidez pentru că îmi doresc ca toate reformele începute să continue. Îmi doresc ca R. Moldova să se dezvolte economic, ca și până acum, sau chiar mai bine”, zice Silvia Radu, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, după ce a fost întrebată care au fost motivele pentru care a acceptat să candideze pe listele PDM la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

„Eu am spus că nu fac parte din PD. Nu sunt membru de partid. Dar v-am zis, susțin reformele începute și îmi doresc ca ele să continue. Cred că sunt reforme bune…. Eu sunt cetățean al R. Moldova și îmi doresc ca țara să prospere. Nu mi-am propus să devin membru de partid”, a zis aceata. Silvia Radu susține că propunerea de a candida a venit din partea secretarului general al PDM (Constantin Botnari, n.r.). „Îl cunosc pe dl Plahotniuc, am mai spus. M-am întâlnit cu el nu o singură dată. Relațiile mele sunt intensificate cu dl Filip, ca membru al Guvernului”, a spus Radu, evitând să ofere detalii despre relația pe care o are cu liderul PDM, Vladimir Plahotniuc.