HaiTV – interzis, dar prezent în R. Moldova, gestionat de o companie rusească, aflată sub sancțiuni americane, care răspândește narațiuni propagandistice ale Kremlinului

La sfârșitul lunii iulie 2025, mai mulți locuitori ai R. Moldova au primit mesaje cu publicitate la o platformă de streaming, numită HaiTV, pe care pot fi accesate mai multe posturi de televiziune rusești interzise pe teritoriul R. Moldova și unul local, afiliat lui Ilan Șor. Deși Guvernul a anunțat că atât aplicația, cât și site-ul HaiTV, au fost blocate pe teritoriul R. Moldova, acestea pot fi accesate în continuare.

Ziarul de Gardă a constatat că HaiTV are legătură cu o companie rusească aflată sub sancțiunile Statelor Unite pentru vânzare de droguri prin pagini din darcknet. Compania gestionează o rețea de propagandă rusească, cunoscută ca Doppelgänger, prin care sunt clonate paginile mai multor publicații internaționale.

Companie rusească, înregistrată în Marea Britanie, sancționată de SUA

Domeniul site-ului Hai TV a fost cumpărat și înregistrat de o companie din Moscova, Aeza International LTD, înregistrată în Marea Britanie, dar având locația IP în Moscova. Cu aceeași adresă IP sunt înregistrate mai multe variante de adrese pentru HaiTV: haitv.md, hai-tv.com, haitv.online și haitv.xyz. Prima nu poate fi accesată, ca urmare a faptului că a fost blocată pe teritoriul R. Moldova, dar ultimele trei sunt active și afișează logo-urile mai multor posturi de televiziune rusești, belaruse, dar și postul local Moldova24, transmis doar online, care este afiliat lui Ilan Șor și conectat la Russia Today, după cum a constatat DFRLab. La fel de activă este și aplicația HaiTV pe Google Play. Aceasta a înregistrat mai mult de 10 mii de descărcări și oferă acces la 11 posturi de televiziune.

Date din aplicația HaiTV. Colaj ZdG

Compania Aeza International LTD face parte din Aeza Group, un holding rusesc ce a fost inclus în lista de sancțiuni a Biroului pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, la 1 iulie 2025. Tot atunci au fost aplicate sancțiuni și nemijlocit firmei britanice Aeza International LTD, despre care se menționează, este utilizată pentru a închiria adrese IP infractorilor cibernetici.

Proprietarul domeniului HaiTV este compania Aeza International LTD, conform datelor publice. Colaj ZdG

Aeza Group a fost sancționată de SUA „pentru rolul său în sprijinirea activităților criminale cibernetice care au vizat victime din Statele Unite și din întreaga lume”, după cum se arată în comunicatul Trezoreriei SUA. Compania, cu sediul central în Sankt Petersburg, a furnizat servicii de bulletproof hosting (BPH) unor infractori cibernetici „pentru a facilita atacuri ransomware distructive, a fura tehnologie americană și a vinde droguri pe piața neagră”.

Aeza Group a furnizat servicii BPH unor grupuri de ransomware și malware precum operatorii infostealer Meduza și Lumma, care au folosit serviciile de găzduire pentru a ținti baza industrială de apărare a SUA. Potrivit comunicatului Trezoreriei SUA, infostealer-ele sunt adesea folosite pentru a colecta informații de identificare personală, parole și alte credențiale sensibile de la victime compromise, iar datele sunt apoi vândute pe piețele darknet. Documentul mai precizează că Aeza Group a găzduit, de asemenea, ransomware-ul BianLian, panourile infostealer RedLine și BlackSprut, o piață rusească darknet pentru droguri ilicite.

În lista de sancțiuni au mai fost incluse două subsidiare din Rusia ale grupului: Aeza Logistic LLC și Cloud Solutions LLC, deținute 100% de Aeza Group, precum și câteva persoane-cheie. Printre ei se numără Arsenii Penzev și Yurii Bozoyan, care dețin câte 33% în Aeza Group. În aprilie 2025 cei doi au fost arestați chiar de autoritățile ruse pentru că firma lor a găzduit un magazin din darknet de vânzare a drogurilor – BlackSprut.

Arsenii Penzev și Yurii Bozoyan. Foto: qurium.org

Utilizată în propaganda Kremlinului

Compania rusească Aeza Group are un rol central în găzduirea infrastructurii utilizate de rețeaua de dezinformare Doppelgänger, care promovează interesele Kremlinului și narative anti-occidentale, activă în Europa și Rusia din mai 2022, după cum a dezvăluit publicația Qurium, în colaborare cu EU DisinfoLab.

Rețeaua reproduce site-uri web ale unor publicații importante, inclusiv Der Spiegel și The Guardian, pentru a răspândi știri false și propagandă. Principala strategie a rețelei de influență Doppelganger este de a disemina articole false folosind site-uri web care imită aspectul unui ziar real.

În ianuarie 2024, postul de televiziune din R. Moldova, TV8, a atenționat că a devenit ținta unui atac cibernetic din partea companiei Aeza International LTD, înregistrată în Marea Britanie, parte a Aeza Grup din Rusia.

Datele din publicitatea sponsorizată pentru HaiTv pe Google și YouTube îl arată ca plătitor pe cineva cu numele Egor Kudinov, din Statele Unite. Iar datele aplicației HaiTV îl indică în calitate de persoană de contact pe un oarecare Alexandr Vlasov și o adresă de email: [email protected]. Pe Youtube am identificat două conturi pe care sunt publicate reclame la HaiTV, unul deschis la 25 februarie 2025, iar al doilea – pe 17 iulie 2025, iar pe Facebook – o pagină creată pe 16 iulie 2025.

Publicitate pe Youtube la aplicația HaiTV. Colaj ZdG

Guvernul a anunțat că a interzis aplicația

La 30 iulie, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că site-ul și aplicația HaiTV au fost blocate pe teritoriul R. Moldova, pentru că prin intermediul lor se retransmite „conținut interzis în Republica Moldova – surse media din Federația Rusă și Belarus, deja blocate pentru propagandă de război și riscuri la adresa securității informaționale. Aplicația oferea acces la zeci de canale rusești redirecționând utilizatorii către televiziuni deja interzise prin deciziile SIS. Instituțiile abilitate au aplicat legea. Aplicația HaiTV nu mai este accesibilă în R. Moldova. Ne apărăm democrația, libertatea și dreptul oamenilor de a fi informați corect”, a menționat atunci Daniel Vodă.

Printre posturile din această aplicație se numără: Moldova 24, Pervîi Kanal, Rossia1, Rossia 24, NTV, Mir, RenTV, STS, TNT, Belarus 1, Belarus 24, etc.