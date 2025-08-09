Putin a purtat convorbiri telefonice cu mai mulți aliați în contextul viitorului summitul cu Trump

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit telefonic cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele belarus Alexander Lukașenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea sa așteptată cu președintele american Donald Trump, a relatat presa de stat rusă, potrivit The Kyiv Independent.

Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați internaționali ai lui Putin. Apelurile au loc în timp ce președintele american se pregătește să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare, pe 15 august, în ceea ce ar fi primele discuții directe între cei doi de când Trump a preluat mandatul pe 20 ianuarie.

Potrivit publicației pro-guvernamentale chineze CCTV, Putin l-a informat pe Xi despre contactele recente cu SUA. Președintele chinez ar fi salutat dialogul dintre Washington și Moscova și a reiterat sprijinul Beijingului pentru eforturile de rezolvare a războiului. Președintele rus l-a informat, de asemenea, pe Lukașenko despre „negocierile și acordurile” cu SUA, a relatat publicația de stat belarusă Belta.

Putin a purtat discuții pe 8 august și cu președintele uzbec Shavkat Mirziyoyev și cu președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev, potrivit Kremlinului. Președintele rus i-a informat pe cei doi despre întâlnirea sa cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff. De asemenea, au discutat despre cooperarea în domeniul comerțului și energiei.

Separat, Putin a purtat și o conversație cu prim-ministrul indian, Narendra Modi.

„I-am mulțumit pentru că a împărtășit cele mai recente evoluții privind Ucraina”, a scris Modi pe X, fără a oferi mai multe detalii.

Întâlnirea lui Putin cu Trump are loc pe fondul presiunii crescânde a SUA care vizează întreruperea finanțării războiului de către Rusia. Veniturile din petrol reprezintă aproximativ o treime din bugetul federal al Rusiei, iar Washingtonul vizează aceste fluxuri prin tarife secundare.

Președintele SUA a emis un ultimatum Moscovei pe 28 iulie, cerând un armistițiu în termen de 10 zile sau se va confrunta cu sancțiuni severe din partea SUA. Pe măsură ce termenul limită din 8 august se apropia, Trump și-a exprimat nerăbdarea și a spus că decizia acum „depinde de Putin”.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că SUA nu consideră viitorul summit de pe 15 august ca pe o chestiune de încredere în Rusia, ci mai degrabă ca pe o cerere de „rezultate concrete”.