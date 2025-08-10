Kaja Kallas spune că orice acord între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE

Vicepreședinte al Comisiei Europene al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, 10 august, că orice acord între Washington și Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să includă Ucraina și UE, adăugând că va convoca luni o reuniune a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta următorii pași, scrie Reuters.

„SUA are puterea de a forța Rusia să negocieze serios. Orice acord între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, deoarece este o chestiune de securitate a Ucrainei și a întregii Europe”, a declarat Kallas în comentariile trimise prin e-mail.

Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească pe 15 iunie în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.

Kallas a declarat că „în timp ce lucrăm pentru o pace durabilă și justă, dreptul internațional este clar: toate teritoriile ocupate temporar aparțin Ucrainei”.

„Un acord nu trebuie să ofere o rampă de lansare pentru o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei, a alianței transatlantice și a Europei”, a adăugat ea.

Kallas a mai spus că miniștrii vor discuta situația din Gaza.