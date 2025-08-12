The Telegraph: Zelenski ar fi admis că Ucraina este pregătită să cedeze teritoriile ocupate de Rusia

Ucraina ar putea accepta să înceteze luptele și să cedeze teritoriile deja ocupate de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa. Despre acest lucru, potrivit The Telegraph, Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni. Se întâmplă înaintea discuțiilor dintre Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc vineri, 15 august, în Alaska.

Președintele Ucrainean le-ar fi comunicat liderilor europeni că trebuie să respingă orice acord propus de Donald Trump în care Ucraina renunță la alte teritorii, dar că Rusiei i s-ar putea permite să păstreze o parte din teritoriile pe care le-a ocupat deja, scrie publicația cu referire la oficiali europeni.

Acest lucru ar însemna înghețarea liniei frontului în starea actuală și cedarea Rusiei a controlului de facto asupra teritoriului pe care îl ocupă în Luhansk, Donețk, Zaporijjea, Herson și Crimeea.

„Planul poate fi legat doar de pozițiile actuale ale armatei”, a declarat un oficial occidental.

Ucraina și Europa sunt din ce în ce mai îngrijorate că Trump și Putin ar putea negocia sfârșitul războiului de lungă durată fără a purta discuții și cu Zelenski.

„Am multe temeri și multe speranțe”, a declarat luni Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei. El a adăugat că oficialii americani s-au angajat să consulte liderii europeni înaintea discuțiilor față în față dintre Trump și Putin.

Principala preocupare a europenilor era un presupus plan de pace susținut de Moscova, care includea înghețarea liniilor frontului în sud-estul Ucrainei, dacă Kievul ar fi acceptat să se retragă din zonele din Donetsk și Luhansk pe care le controlează.

Diplomații europeni afirmă că nu s-a înregistrat nicio schimbare notabilă în obiectivele generale de război ale lui Putin, care urmăresc răsturnarea guvernului ucrainean pro-occidental și înlocuirea acestuia cu un guvern favorabil Moscovei.

Rusia urmărește în continuare „capitularea totală” a Kievului, inclusiv blocarea oricărei perspective de aderare la NATO și demilitarizarea, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului, un think tank cu sediul la Washington.

„Pentru Polonia și partenerii noștri, este clar că frontierele statale nu pot fi modificate prin forță”, a declarat Tusk luni, în cadrul unei conferințe de presă. „Războiul Rusiei cu Ucraina nu trebuie să aducă beneficii agresorului.”

Emmanuel Macron și Friedrich Merz au făcut declarații similare în weekend, susținând o abordare dură în ceea ce privește concesiile teritoriale.

O declarație comună a liderilor Comisiei Europene, Franței, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Finlandei a afirmat că „linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”.

Liderii europeni sunt așteptați să poarte discuții cu Trump miercuri, 13 august, pentru a-i prezenta punctul lor de vedere.

Luni, 11 august, președintele SUA a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale cu Putin în Alaska. Vor avea loc „unele schimburi, unele modificări teritoriale”, a spus Trump, adăugând că „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”.